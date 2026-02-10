網購包裹拆完怎麼丟？過年前最常犯的回收錯誤！做錯恐被罰6千元

記者李鴻典／台北報導

即將迎接農曆春節，不少民眾已開始進行年前大掃除，也趁著歲末優惠檔期大量網購補貨，家中紙箱、包裝袋與各式緩衝包材隨之暴增。然而，不少人拆完包裹後，習慣「整箱丟棄」，反而成了回收地雷。家事達人486先生提醒，若未正確分類，不僅影響回收效率，還可能因垃圾分類不實而挨罰。

紙箱上的貼紙應先撕除，再將紙箱回收。（圖／486團購提供）

486先生指出，過年前是民眾網購最密集的時期，不少人習慣直接將紙箱連同透明膠帶、物流貼紙一起回收，實際上會增加回收端的處理負擔。紙箱屬於紙類回收，丟棄前應先將膠帶、出貨標籤與貼紙等移除，再將箱體壓平後回收處理。特別注意，貼紙屬一般垃圾，純紙張才可回收，處理前也別忘了遮蔽或銷毀個人資料。

廣告 廣告

至於不少民眾覺得最難處理的保麗龍與塑膠包材，也需特別留意分類方式。保麗龍屬於立體類／一般塑膠回收，交付回收時不宜拆成小碎塊，以免產生塑膠微粒。破壞袋多為複合材質，實際上難以回收，應作為一般垃圾處理。常見的泡泡袋與緩衝氣墊則屬於回收價值較低的膜狀塑膠，可視情況留作包裝易碎物使用，若要丟棄，建議先戳破並壓縮體積，以減少清運負擔。

泡泡袋或緩衝氣墊丟棄前應先戳破並壓縮體積。（圖／486團購提供）

486先生提醒，過年前整理家中包裹與雜物時，若能順手把包材分好類，不僅能讓居家空間更清爽，也能減輕清潔人員與回收系統的壓力。他也補充，若未依規定落實垃圾分類，依《廢棄物清理法》可處新臺幣1,200元以上、6,000元以下罰鍰，「過年想開心迎新年，這些看似小事的分類細節，反而最容易被忽略，一不小心就讓荷包先受傷。」

更多三立新聞網報導

學費繳不出來、孩子自我放棄、全家染疥瘡 社工嘆：他們連求助都不會

7連霸立委高金素梅遭搜索 醫：公義生出能量，倍感溫暖

王鴻薇製圖諷賴清德不如高市早苗 學者：不倫不類的類比，傻爆了⋯

高市早苗大勝！他曝給賴清德總統的啟發：整合「這三事」將更有說服力

