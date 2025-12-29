網購商品見「1驚人包裝」！ 她傻眼秒退貨：真的很不舒服

台北市 / 吳欣蓉 綜合報導

收到這種網購包裝也太誇張！有網友透露，自己在二手平台下訂商品，沒想到貨到後，卻見包裝竟用喪禮使用的「毛巾禮盒」，讓她傻眼秒退件。

一名網友在臉書社團「蝦皮拍賣《賣家買家互相靠杯區》蝦皮拍賣黑名單」發文表示，收到網購包裹後，拆開發現賣家竟拿喪家感謝親友弔唁的禮盒來包裝商品，讓她無法接受，直呼很不舒服，也解鎖秒取秒退的成就。

貼文一出，引起熱議，不少人看到也留言「這個太扯了啦！」、「至少也把文字貼起來吧，真的毋湯.....」、「被退個N次會改吧...去超商收冰塊盒」、「對不起 我笑了，這到底是什麼鬼奇葩賣家啦 哈哈哈」、「我收過酷彭的紙箱還送活體小強」、「天啊！這是咒人往生嗎？太離譜了！這是我也不會收」、「你要去申訴」、「真尷尬，我之前也收到人生浣腸跟金紙的，金紙的就算了，人生浣腸的我寧願他裸裝給我撞到凹罐也比較好」、「我收過最敷衍，讓我最無言的包裝是，垃圾袋，對，就是那種藍色的，垃圾袋⋯⋯還大號的」、「我連安睡褲的紙箱都不好意思拿來寄貨耶，這個也太」。

