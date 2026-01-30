網購國外3C重啟750元審查費？NCC：條文已失效、不會收

使用3C產品示意圖。取自Pexels



國家通訊傳播委員會（NCC）去年2月宣布，民眾從國外網購第二級電信管制射頻器材，採取郵寄回台、自用2部以下者，擬收取輸入核准審查費750元，引起民眾「750元之亂」強烈反彈，因此停徵1年，追溯至實施日2025年2月5日起。如今期限將屆，民眾擔心750元審查費復活，NCC官員對此回應，此條文已依法失效，政策上定調不收取。

750元審查費的規定影響範圍涵蓋所有網購支援無線功能的3C設備，如手機、藍牙耳機、藍牙鍵盤、滑鼠及遊戲主機等，引起大量反彈聲浪。為回應民意，當時NCC同意停徵1年，向財政部提出暫緩收取，追溯至實施日2月5日起。

廣告 廣告

如今停徵1年即將期滿，民眾關心會不會重啟徵收，根據《中央社》報導，NCC官員對此回應，雖然條文還在，但其實約在去年6月就已經失效，行政機關不能依此執行。

報導指出，NCC官員強調，政策上已經決定不收了，也就不存在停徵一年期滿後重啟徵收的問題。他說明，該項目仍列在收費標準表是因為委員人數不足，無法召開委員會，故未能在期限內完成更正或廢止。

更多太報報導

記憶體價格飆漲 好市多賣場祭防賊新招

台中火災烈焰狂噴「已延燒5戶」 一旁就是加油站

鄧愷威被交易到太空人 美媒分析可能原因