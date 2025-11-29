網購國考證書錄取護理師 醫院帶女去自首

台南一名女子透過網購購得偽造的護理師國考證書與學士學位證書，前往應徵護理師工作，沒想到竟真的被錄取，報到後第二天，她即被衛生局通報資格疑似不符，經查證後在院方陪同下前往自首。最終法院依偽造特種文書罪判處女子拘役50天，緩刑2年，並需完成40小時義務勞務。

隔天通知資格不符 偽造特種文書罪判拘役

有名女子透過購物網站購得偽造的護理師國考證書與學士學位證書，前往高雄榮總台南分院應徵，面試人員不疑有他錄用女子。

女子網購國考證書錄取護理師。圖／台視新聞製圖

今年6月女子辦理報到手續後，院方隔天接獲衛生局通知，表示女子疑似資格不符，經求證後女子立即被停止任用，並在院方陪同下前往自首。最終法院依偽造特種文書罪判處女子拘役50天，緩刑2年，並需完成40小時義務勞務。

女子在院方陪同下前往自首。圖／台視新聞製圖

缺工導致亂象？ 同業：查核系統應列為SOP

其他醫院坦言，這起事件與醫療人力缺工的整體環境密不可分。新光醫院副院長洪子仁指出，各醫院在護理人力招募上，往往是從寬從速，因此容易疏於查證。他表示，身分證字碼後四碼再加上姓名，就可以查詢是否持有護理師執業證書，應將其列為標準作業程序（SOP）之一。

當事院方事後回應，已全面檢視招募流程，並強化證件查核及跨機關驗證機制。電商平台也在第一時間下架相關商品並永久凍結帳號，並全力配合調查。

台南／王孜筠、盧柏璁 責任編輯／蔡尚晉

