網購安全疑慮商品研議實名制 數發部：跨部會討論

（中央社記者趙敏雅台北24日電）台北捷運攻擊案震驚社會，立委詢問是否盤點具安全疑慮的特殊品項，評估部分商品網購實名制。數位發展部長林宜敬今天表示，將跨部會討論相關品項，研議是否對部分商品採取網購實名制或身分認證等管理機制。

林宜敬今天列席立法院交通委員會，就「社群平台打詐成效」進行專題報告，並備質詢。

台北捷運攻擊案中，警方清查發現，犯嫌張文所用裝備、工具及刀械多透過購物平台網購。對此，國民黨立委洪孟楷、民進黨立委何欣純詢問，外界關切是否檢討具安全疑慮的品項，甚至研議部分網路販售商品是否需實名制。

林宜敬表示，若在網路上實施實名制，如中國做法，確實可能有效遏止犯罪，但同時也涉及隱私權等問題。他強調，台灣是自由民主法治國家，相關措施需評估。

林宜敬進一步說明，此案可分成兩方面討論，其一是購買部分品項時必須先證明身分，另一為購買後留下足夠跡證，以利事後警政機關追溯購買者，如此也有助於阻絕犯罪。

林宜敬說明，有安全疑慮的品項，將由各主管機關認定，數發部會跨部會合作，部分品項可能採實名制。另外，數發部推出數位憑證皮夾，如在超商領貨時，可透過此機制進行身分認證。他也提到，數發部22日已與國內主要網路平台開會討論相關議題。

洪孟楷追問，是否能在1個月內提出初步方向，林宜敬回應，會有相關規劃，但若要實施，可能還牽涉立法層面。（編輯：潘羿菁）1141224