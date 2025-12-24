網購安全疑慮商品 數發部跨部會研議是否實名制

記者郭曉蓓／臺北報導

近期發生北捷隨機攻擊事件，犯嫌所用裝備、工具及刀械多透過購物平台網購，引發社會對網路購物安全管理的高度關注。數發部長林宜敬今（24）日在立法院表示，數發部將在1個月內跨部會討論，針對具安全風險的商品，研議是否採取網購實名制或身分認證等作法，以進一步防範犯罪。

林宜敬今日列席立法院交通委員會，就「社群平台打詐成效」進行專題報告並備質詢。立委關切是否盤點具安全疑慮的特殊品項，評估部分商品網購實名制。

林宜敬指出，若在網路上實施實名制確實可能有效遏止犯罪，但同時也涉及隱私權等問題；我國是自由民主法治國家，相關措施不能僅以效果論斷。

林宜敬提到，具安全疑慮的品項，將由各主管機關認定，數發部負責跨部會協調。部分商品不排除採取實名制，或類實名制。數發部已推出數位憑證皮夾，未來民眾在超商取貨時，可透過相關機制進行身分認證。數發部22日已與國內主要網路平台開會討論相關議題。

林宜敬說，此案可以朝幾個方向討論，購買部分品項時必須先證明身分；其次，購買後留下足夠跡證，留資料也可供警政單位日後搜查。購買數量不合常理，例如一般不會買13把刀，異常可主動偵查。

林宜敬進一步表示，數發部將在1個月內跨部會討論，針對具安全風險的商品，研議是否採取網購實名制或身分認證等作法。相關規劃若要實施，還牽涉立法層面，建立機制也至少需要半年至1年，將先檢視討論哪些商品需實名或認證的清單。

數發部長林宜敬今日列席立法院交通委員會，就「社群平台打詐成效」進行專題報告並備質詢。（記者郭曉蓓攝）