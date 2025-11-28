網購寵物用品、玩具「近4成檢出塑化劑」 消基會：別選PVC材質！

消基會曾在2021年發布市售寵物玩具的檢測報告，結果發現26件中有1件檢出過量的塑化劑； 2024年曾隨機抽驗21件網購兒童商品，在14件樣品中有2件檢出過量的塑化劑，1件扭蛋手錶有檢出重金屬鉻，顯示塑化劑仍充斥在日常用品中。

消基會今(28)日公布檢網購日用品、寵物用品及玩具等商品的結果。（圖／消基會提供）

有鑑於此，台灣玩具暨生活用品研發檢測中心與消基會合作，2025年7月間於臺北市及新北市寵物用品店、寵物展、蝦皮購物平臺及品牌商城等購買日用品、寵物用品及玩具，共計購得21件，其中10件為日用品，11件為寵物用品及玩具。

消基會今(28)日公布檢測結果。經檢測21件樣品中，13件未檢出塑化劑，其餘8件（3件日用品及5件寵物用品及玩具）有檢出塑化劑，其中8件檢出DEHP，含量介於0.04～16.12%之間；1件檢出DBP，含量為0.12%；3件檢出DINP，含量介於0.26～7.51%之間。重金屬檢測則全部未檢出。

另外，商品標示多數皆不明。消基會指出，2016和2021年都曾針對寵物玩具進行檢測，2016年抽驗的25件中僅有3件標示符合《商品標示法》規定，合格率為12%，2021年抽檢的26件樣品中僅有10件標示合於規定，合格率為38.5%；而本次抽樣的11件寵物用品及玩具中也僅有4件符合規定，顯示寵物商品標示亂象仍然持續，特別是網路購物。

日用品部分，本次購買的10件樣品僅有1件符合《商品標示法》的標示規定，本會於2024年曾針對網購兒童商品進行調查測試，也發現非跨境的網路購物13件樣品中有9件標示不合格，顯示網路商品的標示仍需加強管理。

消基會表示，無論購買日用品、寵物用品及玩具等任何商品，一定要檢視其標示是否有國內生產廠商或代理商的資訊、材質、製造日期及保存期限，才能保障自身的權益，特別是網路購物或參與展覽會時。因價錢差異，有些消費者會選擇跨境消費，但其商品安全僅能靠消費者自行把關，購買前最好深思。

對於會接觸到皮膚的日用品如瑜珈墊、文具或是寵物用品及玩具等，購買時最好不要挑選聚氯乙烯（PVC）材質的商品，尤其有啃咬習慣的寵物更應避免，才能減少接觸塑化劑的風險，可以考慮選購標榜耐咬或橡膠類材質。

對於會接觸到皮膚的日用品如瑜珈墊、文具或是寵物用品及玩具等，購買時最好不要挑選聚氯乙烯（PVC）材質的商品。（圖／消基會提供）

消基會指出，塑膠材料特別是「聚氯乙烯（PVC）」及「聚偏二氯乙烯（PVDC）」需要添加塑化劑增加其柔軟度及韌性，才能製造成不同類型的商品。塑化劑種類相當繁多，其中「鄰苯二甲酸酯類（Phthalates）」因不溶於水及成本低廉，故最被廣泛使用於塑膠的製造，但由於鄰苯二甲酸酯類的結構類似女性的雌激素，所以又被稱為「環境荷爾蒙」，會干擾人體的內分泌系統。目前世界衛生組織（WHO）已將DEHP列為2B的致癌物，也就是對人類可能有致癌的風險。

最後，消基會表示，寵物商品的商機相當大，目前農業部僅對寵物食品有進行管理，規範「商品不得宣稱療效或預防、治療疾病」，建議應對所有的寵物商品訂定相關標準，讓業者有遵守的準則。

