網購小包裝缺貨 農會「免費升級3倍量」 他傻眼：阿嬤管的倉儲
一名網友表示，最近在農會官網進行網購，買了一款台南關廟區農會推出的麵條，沒想到因為小份量缺貨的關係，農會最後直接寄了約3倍量的大包裝來，且還特別寄信說明不會加收任何費用，讓他驚呼「農會網購的倉儲是不是僱用阿嬤」，引起討論。
一名網友近日在Threads發文，分享使用農會網購的心得，只見他原本訂購的是台南關廟區農會推出的小包裝板麵，內容物約460克，結果收到農會寄信通知，因為小包裝暫時缺貨的關係，為避免讓客人久候，已直接改寄1200克的大包裝版本，並註明不會收取差額費用，讓原PO驚喜說，農會的倉儲就像阿嬤一樣，總是拿大份量食物想把孫子餵飽。
文章上線後吸引超過25萬人關注，留言喊「鈔票不能變大，但食物自己會變多」、「農會員工很會做人耶」、「太幸運了吧，希望下次買米也有機會被升級」、「之前買一堆水蜜桃商品，出貨阿姨也有多放2包水蜜桃乖乖給我吃，超暖」、「變3倍量也太划算了吧」。
該篇文章也釣出農會小編現身留言區，感謝客人幫忙打廣告，並解釋同仁都是年輕水姑娘，「我們的倉儲是姐姐，客服是妹妹」，讓網友們笑說「幾歲都是阿妹仔啦」、「大家只是有阿嬤魂，很怕客人吃不飽」、「謝謝農會把我們餵飽飽，希望下次買東西也有機會被免費升級」。
