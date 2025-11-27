網購平台迎戰雙12大檔 下單不限金額抽郵輪行

雙11網購大檔結束後，黑色星期五、雙12活動接力報到。momo購物網「雙12年終派對」於12月1日起跑，全站消費最高回饋15.5%，下單再抽麗星郵輪海景艙遊程。蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」各大品牌下殺6折起，指定日期優惠高達12%。PChome 24h購物「1212年終回饋盛典」抽SONY穿戴式智能冷暖裝置，Yahoo購物「黑五+雙12」玩遊戲抽9,999點OPENPOINT點數。

最後一場網購節慶即將登場，momo購物網12月1日起展開「雙12年終派對」，首日下單不限金額抽麗星郵輪海景艙旅遊，12月14日前天天都抽萬元級磁石美容儀。使用台北富邦、星展銀行、國泰世華、玉山銀行、台新銀行、中國信託、永豐銀行信用卡交易最高回饋12%，疊加指定業種回饋，共能獲得15.5% momo幣與刷卡金。

蝦皮購物「12.12狂歡生日慶」即日上陣，不僅大牌商品最低6折價，12月14日前全站單筆下單滿490元~690元享店到宅免運費，蝦皮店到店無限次單筆滿99元起免運費，隔日到貨最低單筆249元也免運。12月12日至14日刷國泰世華聯名卡購物，單筆滿額回饋率6%起跳，疊加全站刷卡贈6%蝦幣券，合計有12%好康。

PChome 24h購物即日起至12月15日舉辦「1212年終回饋盛典」，每天都能參加「超級拉霸機」遊戲，有機會抽中999 P幣；每天午夜0點開搶「夜殺券」，全站指定商品單筆購滿5,500元現折512元。12月1日至12日刷星展銀行PChome Prime聯名卡結帳，搭配「週四卡友日」後，優惠一口氣飆上32%。天天下單滿1,212元登記抽「SONY穿戴式智能冷暖調溫裝置」，市價4,490元。

Yahoo購物即日起至11月30日力推「黑五奢寵季」，12月1日至14日由「雙12年末狂歡季」接棒，全站消費天天最高贈12%購物金，持玉山信用卡購入指定精品或黃金商品滿萬元，再送10%刷卡金；12月1日起單筆下單滿999元，登記抽王品集團9,990元美食金；12月5日至7日選購快速到貨商品滿999元，加送50點OP點數，進站玩遊戲還能抽9,999點OPENPOINT。

