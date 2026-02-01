網購年菜小心「圖文不符」 桃消保官揭4大爭議

網購年菜小心「圖文不符」，桃園市法務局彙集四大型態爭議，以提醒民眾購買年菜不吃虧，安心圍爐過好年。(蔡依珍攝)

農曆春節將至，現代人生活忙碌，不少家庭選擇「網購年菜」圍爐，各電商平台紛紛祭出名店套組搶市。不過，網購無法檢視實體商品，僅能憑廣告圖文下單，容易衍生消費糾紛，桃園市政府消費者服務中心統計，114年度共受理6107件消費諮詢，消保官特別彙整歷年常見的4大網購年菜爭議型態，提醒民眾下單前睜大眼睛，以免踩雷掃興。

網購年菜最常見的爭議首推「廣告陷阱」。消保官指出，許多業者祭出琳瑯滿目的精美圖片吸客，民眾切勿看到廣告就衝動下訂，務必留意網頁角落是否加註「圖文僅供參考，實際菜色以出貨為準」等免責條款；部分標榜「五星級飯店年菜」的商品，也可能藏有「由其他業者代工」的小字，易使消費者產生誤解。

此外，坊間不少以「私廚料理」或「某媽媽傳統手路菜」為名義促銷的商品，這類業者可能無實體店舖，僅屬家庭式生產，製造場所與食品衛生安全較難掌握，食安風險相對較高，選購時不可不慎。

除了來源不明，商品資訊揭露不全也是糾紛大宗。消保官提醒，消費者下單前應仔細確認菜色內容、實際重量、規格、數量及保存加熱方式。由於春節前夕是物流宅配高峰期，到貨時間難以精確掌握，民眾更需注意保存期限問題，應檢視業者是否依規定記載「以消費者收受日起算，至少距有效日期前幾日以上」等資訊，以確保食材新鮮安全。

最後，訂單成立後的確認機制更是關鍵。業者在訂約前應提供確認機制，並於契約成立後確實履行；消費者下單後也應再次確認是否收到「訂購確認信」或完成訂購程序，以免自以為訂購成功，屆時卻收不到年菜，落得除夕夜無飯可吃的窘境。

桃園市法務局表示，市府與中央、中原、銘傳及開南大學合作，提供專人諮詢服務，若民眾遇有網購年菜等消費疑義，可撥打全國消費者服務專線1950求助，或向市府消費者服務中心提出申訴，維護自身權益，安心過好年。

