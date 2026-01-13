網購年貨要小心！ 烏日警空中開講「不踩雷防詐心法」





農曆春節將至，詐騙集團也蠢蠢欲動。臺中市政府警察局烏日分局為強化民眾防詐意識，除透過網路社群與實地活動積極擴大宣導管道外，副分局長許正懋於13日應邀前往警察廣播電台，參與人氣節目「945會客室」，與主持人季謙暢談最新詐騙手法，將防詐與交通安全知識精準傳遞給廣大聽友。

副分局長許正懋於節目中指出，根據數據顯示，「假投資」目前高居詐騙發生數第二位，而奪冠的則是與大眾生活息息相關的「網路購物詐騙」。隨著春節採買年貨、伴手禮的需求激增，民眾習慣線上購物。詐騙集團常利用社群平台推播「一頁式廣告」，以低於市場行情之價格促銷，吸引民眾目光。許副分局長特別提醒，網網時如發現：「售價明顯低於市場行情」、「號稱免運費、7天鑑賞期、可拆箱驗貨、不滿意包退等」、「限時限量促銷、永遠倒數不完的結束時間」、「未提供實體聯絡電話及地址」、「網址拼音奇特」及「只能用貨到付款或信用卡刷卡」等情況，務必提高警覺，建議優先選擇信譽良好的電商平台，避免私下交易，才能保住荷包，安心過好年。

除了防詐，寒假期間學生使用交通工具機率增加，交通安全同樣是重點。烏日分局呼籲學生騎乘機車或自行車時，應遵守交通規則，切勿無照駕駛、酒後駕車或危險駕駛。另特別提醒，大型車在轉彎時會產生較大的內輪差，有「視野死角」。用路人行經大車旁時，切勿併行或過於靠近，保持安全距離，以確保生命安全。

臺中市政府警察局烏日分局分局長劉雲鵬表示，未來烏日分局將持續透過多元、創新且貼近生活方式結合社區活動，將識詐觀念深植民眾心中，也全面提升市民用路安全意識。

