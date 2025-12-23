網購恐成漏洞！張文分6次「匿名」下單買齊13把刀

張文向露天一家賣場購買10把蘭博刀。（圖／東森新聞）





鷹眼小組追查發現，張文早在一年半前就透過網路購買刀械。這13把長短刀，張文分別在露天與蝦皮賣場分6次下單，甚至最多曾一次買6把。他刻意忽視超商禁運刀械的規定，仍堅持以網購方式取貨，除了避免被人發現購買刀械的行為，也試圖躲避警方日後追查。但他恐怕沒料到的是，今年1月在蝦皮智取店取貨的畫面，仍被警方調出。

蝦皮智取店內，凶手張文網購取貨，動線早已相當熟悉，不需與人接觸，包裹一拿就走，想要的物品全靠網路下單，包含製作汽油彈的材料，以及13把刀。張文經常領貨的蝦皮智取店，距離他的租屋處大約600公尺，步行只要8分鐘。警方分析，他習慣網購，就是為了避免在實體店面留下足跡。

資深刑警：「警方可以從監視器，甚至是發票去追蹤他買刀的店家，並調出他的實體監視器影像。」

警方比對發現這13把刀，張文分別在兩個網購平台購入。其中向蝦皮某「野外求生露營賣場」購買史泰龍露營刀時，還曾私訊賣場詢問出貨時間，表示「某些日期剛好不在，無法領取包裹」，希望賣場避開出貨時間；另外10把蘭博刀，則全數向露天另一家賣場購買，總計至少花費1萬4千元，分六次下單，包裹寄送至超商或蝦皮智取店。

他無視超商明文規定不得寄送危險物品，讓網購成為犯案前取得武器的重要管道。

記者vs.資深刑警：「其實嚴格來說，很多民眾在家裡需要用菜刀，這些東西本來就很容易買到。」

目前法規明定的管制刀械僅有7種，包括武士刀、手杖刀、鴛鴦刀、手指虎、鐵鞭、扁鑽及匕首，再加上內政部公告的5種，分別是鏢刀、非農用掃刀、鋼筆刀、蛇刀與十字弓，總計也僅12種。法令明顯跟不上時代，尤其網路上的露營、私密社團，常強調可帶貨、私下交易，如何在網路世界中有效控管刀械買賣，成為一大課題。

