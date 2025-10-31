網購成防疫破口？ 拼多多可買「越南」肉品

台中市 / 綜合報導

台中非洲豬瘟檢測出的病毒序列與越南的比較接近，大家猜想會不會是因為有民眾上網網購越南的豬肉產品呢？！電商平台拚多多，不只可以買到中國豬肉，也能買到不少越南豬肉加工品。為了防堵疫情，是否要把拚多多這類的電商平台下架？陸委會鬆口表示大方針是這樣。

大火快炒臘肉熱油下鍋，不只賣肉更搭配烹飪手法吸引消費者下單， 中國網購平台可以簡單買到豬肉 ， 甚至拚多多還能買到越南肉品 。實際搜尋越南豬平台上商品琳瑯滿目。

條狀的越南烤豬肉捲，主成分豬絞肉，像火腿的越南豬肉捲，同樣也是以豬絞肉組成，越南小吃酸肉卷和豬皮卷，成分則是豬肉和豬皮，如今台灣非洲豬瘟疫情，病毒株與越南的相似度高，就擔心網購成為防疫破口。

立委徐巧芯VS.陸委會副主委沈有忠說：「我們會跟數發部經濟部，進一步地去研擬相關的法令規定，所以你們是朝向院長所說的方向，就是可能要把這兩個雙平台關掉是這個意思嗎，大的方針來講是這樣。」

為了防堵豬瘟，不排除將淘寶跟拼多多全面下架，杜絕小型包裹成為漏洞，除此之外邊境防疫檢驗作業，也將同步升級。機場工作人員說：「來我們記得拿識別卡喔謝謝，記得拿識別卡。」區分紅線綠線領取對應識別證，過去旅客機場入境。

班機起飛國家不是非洲豬瘟疫區，就是綠線「不必」經過X光機檢查，但起飛國是疫區就會是紅線，得經過檢驗才能入境，但現在為了防堵疫情全面一視同仁。

衛福部長石崇良說：「你的班次如果是來自於這個非洲疫區的，你就要拿那個紅牌子那如果你是，來自不是非洲(豬瘟)疫區班次的你就拿綠牌子，現在就是一律都同等的查核，所以X光的掃描的部分也會擴大執行。」兩線都得經過X光機才能繼續通關，豬瘟疫情再起除了追查來源，各種的防堵機制得上緊發條。

