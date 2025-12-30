網購收到超不吉利二手包裝！外盒寫「揮淚叩首」 網批太扯：完全不尊重人

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

許多人為求方便，多數會選擇網路購物。近日，一名網友發文分享，自己在知名電商平台上購物，收到的商品包裝卻是喪禮常見的「答禮毛巾盒」，讓他一打開就氣得立刻退貨。

一名網友在臉書社團「 蝦皮拍賣《賣家買家互相靠杯區》蝦皮拍賣黑名單 」以「我無法接受這個二手包裝」為題發文，並附上一張喪禮常見的「答禮毛巾盒」圖片，直言「真的很不舒服」，原PO表示自己只是上網購買小朋友所需的學習筷，賣家卻使用這種包裝，讓他無奈直言：「我解鎖秒取秒退的成就了」。

不少網友看了紛紛留言表示：「求賣家連結避雷，感謝」、「有夠傻眼的，我也收到過金紙包裝，立馬封鎖賣家」、「至少也把文字貼起來吧？真的毋湯、「這個太扯了啦！」、「這到底是什麼鬼奇葩賣家啦」

雖然環保包裝值得支持，但多數網友仍認為「在販售商品時，包裝與出貨仍應兼顧基本的專業與品質，這也是對消費者的尊重」、「離了譜，這樣的包裝完全不尊重人，隨便一個回收紙箱也不會這麼令人驚恐」。

