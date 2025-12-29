網購收「喪家毛巾盒」包裝…她秒退貨：很不舒服

生活中心／饒婉馨報導

民眾近日前在知名電商平台蝦皮網路購物，等她取貨後，發現賣家竟然是用喪家專用的「答禮毛巾盒」包裝，令她傻眼直言「真的很不舒服」，氣到直接在臉書社團《買家賣家互相靠杯區》發文。網友看到如此觸霉頭的外包裝也直批，「這是咒人往生嗎？太離譜了！這是我也不會收」。





蝦皮取貨驚見「死人毛巾盒」包裝…買家超毛：解鎖秒取秒退的成就！

賣家竟然用喪家回贈親友的「答禮毛巾盒」當作外包裝，她傻眼：我真的無法接受。（圖／翻攝自臉書社團《買家賣家互相靠杯區》）





有一位民眾近日前往取貨在蝦皮購入的物品時，看到賣家竟然使用喪家的「答禮毛巾盒」當作外包裝，她傻眼之際忍不住在「買家賣家互相靠杯區」臉書社團發文表示，「我真的無法接受這個二手包裝，真的很不舒服」，並直言「我解鎖秒取秒退的成就了」。圖中可見，賣家直接拿傳統喪家用來回贈親友的「感謝盒」（通常裡面都裝毛巾）來裝買家購買的物品，簡單用膠帶貼住盒子四角便寄出，引發網友強烈反彈。

知名電商平台購物竟收「喪家毛巾盒」包裝！買家傻眼直言：無法接受…

網友直批賣家這行為根本就是觸霉頭，其他人也陸續索取此賣家網址避雷。（圖／翻攝自臉書社團《買家賣家互相靠杯區》）

貼文曝光後，有逾2千3百人按讚、5百多則留言，網友在貼文下表示「這個太扯了啦！」、「求賣家網址避雷，感謝」、「真的揮淚叩首」、「真的觸霉頭」、「真的不吉利」。有其他人在貼文下分享自身經歷「我收過酷彭的紙箱還送活體小強」、「我之前也收到人生浣腸跟金紙的，金紙的就算了，人生浣腸的我寧願他裸裝給我撞到凹罐也比較好」、「我收過正反面還有新冠病毒的宣傳單」。大部分網友都跟原PO索取賣家連結，希望可以避雷此賣場，以免日後遇到相似狀況。

