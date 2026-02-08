網購整箱丟回收？小心分類錯誤最高挨罰6千元
隨著網路購物成為日常，民眾只要動動手指就能在家收貨，便利性十足，但隨之而來的大量包裝廢棄物，也讓不少人傷腦筋，若未依規定分類處理，恐怕會因違反《廢棄物清理法》而吃上最高6000元罰鍰。
台南市環保局曾透過臉書粉絲專頁提醒，為確保商品在運送過程中不受損，業者普遍會使用多種包裝材料，這些材質往往結構複雜、難以分解，若一股腦當垃圾丟棄，不僅增加環境負擔，也可能因分類錯誤而受罰。環保局因此整理出常見的網購包材處理方式，呼籲民眾落實正確回收。
在各類包材中，紙箱的回收價值最高，應先將膠帶、貼紙等雜質清除後，再交由紙類回收。民眾也可將紙箱留下作為收納或再次寄送使用，郵局的便利箱同樣可重複利用，依尺寸還能折抵部分郵資；常見的保麗龍屬於PS塑膠類，可回收為立體類或一般塑膠，但不建議拆解成小碎塊，以免產生塑膠微粒。此外，保麗龍耐熱度僅約70度，也不適合作為隔熱用途。
至於網購常用的破壞袋，多半是不透光、含染料的複合材質薄膜，無法回收，應直接丟入一般垃圾。不過，丟棄前可先作為小型垃圾袋使用，增加一次利用機會；泡泡袋雖為單一材質，但屬膜狀塑膠，再利用價值有限，可壓縮後丟入一般垃圾，或留作包裝易碎物品、轉送給有需求的商家。
部分商品內的緩衝材因材質輕薄、回收效益低，建議先戳破減少體積後，再作為一般垃圾處理。而隨包裹附上的出貨單，則應先遮蔽個人資料，再依材質分類處理，貼紙屬一般垃圾，紙張部分則可回收。
除了包裝材料，環保局也提醒民眾注意廢食用油的回收方式。廢油應盛裝於塑膠瓶或其他耐用容器中，密封後交由清潔隊或指定回收點處理，切勿使用玻璃瓶盛裝，以免在回收過程中破裂，危及清潔人員安全。
市長黃偉哲呼籲，民眾可從源頭減量做起，確實分類、重複使用包材，共同落實資源循環再利用。環保局長許仁澤也指出，錯誤回收不僅影響效率，更可能造成第一線人員的安全風險，呼籲大家多一分留意，為環境也為他人多盡一份心力。
