網購族噩耗！淘寶、拼多多恐被下架 陸委會鬆口：大方針是這樣

​中國電商平台淘寶與拼多多長期在台營運，但始終未設立在台公司納管，引發立委對消費者權益及防疫漏洞的疑慮，行政院長卓榮泰日前也鬆口，若淘寶、拼多多沒在台灣落地登記，將要求平台下架。對此，陸委會副主委沈有忠今（30）日在備詢時證實「大方針是這樣」。

​針對非洲豬瘟恐因境外商品入侵的問題，綠委吳秉叡日前在質詢時提到，境外電商平台淘寶、拼多多未在台合法設立公司，卻持續吸引台灣消費者購物，一旦商品品質出問題，消費者將難以追責，防疫單位也應警覺，若透過境外平台輸入動植物產品或肉品，恐引發非洲豬瘟等風險。

廣告 廣告

行政院長卓榮泰則表示，行政團隊已著手研議，將要求經濟部與數位發展部共同研究，推動境外電商「限期落地」，若逾期未依規登記並納管，將依法要求平台下架，台灣市場開放但必須有法可依，「不落地、不納管，就無法保障國人權益」。

對此，藍委徐巧芯今日在質詢時進一步追問進度，指出經濟部稱「中資來台許可項目中沒有電商項目」，質疑行政院政策方向不明確，詢問多久會做出撤銷淘寶、拼多多在台灣電商平台APP。國貿署署長劉威廉回應，將回部內確認細節，暫未接獲明確時間指示。

而陸委會副主委沈有忠則表示，目前跨部會已就此議題展開研議，將依既有法令架構與經濟部、數發部合作，訂定具體執行規範。他進一步指出，「大方針來講，就是要要求境外電商在台落地，否則最終將面臨下架處理」。

《風傳媒》讀者調查▸「護國群山」如何助台灣守住「矽島」地位？

我們不只站在科技革命的浪頭，更處在地緣政治的風口。

讓你最關心的產業議題，成為我們持續追蹤的動向！

☛立即填問卷，分享你對台灣半導體產業發展的看法



更多風傳媒報導

