網購族注意！包材正確處理方式曝 丟錯恐被罰6000元

春節連假將至，不少民眾趕在物流休假前進行大採購。不過，網購產生的各式包裝物，包括紙箱、保麗龍、破壞袋、泡泡袋等，若未依規定分類回收，恐依《廢棄物清理法》處以新台幣1200元至6000元罰鍰。

網購產生的各式包裝物，包括紙箱、保麗龍、破壞袋等，若未依規定分類回收，恐依《廢棄物清理法》處以新台幣1200元至6000元罰鍰。（示意圖／Unsplash）

許多網路商家為確保商品在運送途中不受損，會在商品外層使用多種包裝材料，消費者收貨後，該如何處理往往成為一大難題。台南市政府環境保護局先前曾在臉書分享，紙箱除了可回收外，也能再次利用，作為收納或郵寄用途。不過，回收前須先撕除膠帶，將紙箱攤平後再交付回收車。

至於保麗龍因容易產生塑膠微粒，應避免拆解成小塊，直接丟「塑膠類」回收，但需分開交付回收。破壞袋因成分複雜、材質無法分解，屬於「一般垃圾」無法回收，但丟棄前可再利用作為小型垃圾袋。

泡泡袋及緩衝袋同樣屬於「一般垃圾」，泡泡袋可重複利用來包裝易碎物品，緩衝袋在丟棄前則應先戳破，以減少垃圾體積。此外，包裹中的出貨單屬於「紙類」，可回收，但上方的貼紙需撕除並丟入「一般垃圾」。

