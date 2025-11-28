網購族注意！OK超商與蝦皮「分手」 明年起取消寄件、取件服務

OK超商明年起取消蝦皮寄件與取件服務，跨境包裹會持續。翻攝Google Maps



常在蝦皮購買商品的民眾注意了，OK mart便利商店今（11/28）在官網公告，因和蝦皮購物的營運規劃及物流資源配置調整，明年起停止蝦皮購物的寄件與取件服務，跨境包裹會繼續合作。

OK超商在官網指出，因應雙方營運規劃與物流資源配置調整，全台798間門市，自2026年1月1日起，停止蝦皮購物平台「境內包裹寄件與取件服務」，調整後，OK mart門市將不再提供境內蝦皮包裹之下單、寄件與取件業務，其他電商平台境內包裹寄取服務將持續。

OK超商強調，這次調整僅限於「境內包裹」，蝦皮「境外（跨境）包裹取件」則繼續合作，且由OK mart擴大服務。

OK超商指出，這次調整是為使門市運作更聚焦於商品力、鮮食補給、OKCAFE 與生活補貨等核心服務，並提升營運效率與消費體驗。

至於配套措施，OK超商提到，在明年1月1日晚上11時59分之前申請寄件單號，可在1月1日至4日至OK mart寄件，買家若在1月1日後收到到店簡訊，也可正常取件。

