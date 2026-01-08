網購日本成藥察覺怪怪的「一查竟是仿冒藥」 旅日達人列5點提醒了

林氏璧指出，有讀者在網路平台購買知名感冒藥，卻發現包裝與過去有明顯不同之處，進一步查證才發現是買到仿冒藥品；示意圖。（Pixabay／Image by Ewa Urban）

不少台灣人會前往日本購買成藥以備不時之需，還有人不克前往就會請代購購買，不過旅日達人林氏璧提醒，有讀者在網路平台購買知名感冒藥，卻發現包裝與過去有明顯不同之處，進一步查證才發現是買到仿冒藥品，故他列出5點說明。

林氏璧昨（7日）於臉書粉專「日本自助旅遊中毒者」指出，有讀者在拍賣App找代購購買一款日本感冒藥，但收到後發現藥粉包裝「明顯比較厚、顏色偏金」，藥粉呈現棕黃色，味道也「有點中藥味」，與以往吃過的淺黃色藥粉差異很大。該藥品的日本總社早在2025年9月18日就發布聲明，證實台灣海關攔截到仿冒藥品，台方也同步轉發警示。

林氏璧提及，官方也分享辨別真假方式，「外盒底部」仿冒品字體不同，右方添加物的換行位置與正品不符；「外盒側面」條碼數字的排版與正品明顯不同；「內附說明書」仿冒品沒有印版本編號；「內袋」正品製造編號與保存期限是鋼印方式，摸起來有凹凸感，仿冒品則是印刷上去的。該業者表達對偽造品可能對消費者的健康造成風險。

林氏璧列5點提醒，藥品非一般商品，建議別透過網路平台購買來路不明的藥品，如有用藥需求，應就醫或至藥局購買使用具有我國藥品許可證之藥品。在台灣買該藥，除可能買到假藥外，還可能面臨法律風險，如台日成分不同，日版含在台屬管制藥品成分的二氫可待因。

林氏璧提及，依《藥事法》規定，未經核准擅自輸入藥品屬禁藥，輸入者涉《藥事法》第82條，可處10 年以下有期徒刑，得併科1億元以下罰金；明知為禁藥，而販賣或意圖販賣而陳列者，可依《藥事法》地83條規定，處7年以下有期徒刑，得併科5,000 萬元以下罰金。

林氏璧建議在台灣合法藥局，雖成分與日本版略有調整，但安全性有保障；至於民眾親自赴日購買，建議趁旅遊時在藥妝店購買，並遵守海關規定的自用藥品限量，非處方藥每種最多12瓶，合計不超過36瓶，不過有些許多藥妝店會規定部分藥品1人僅能夠入1盒。

林氏璧也呼籲，別迷信日本成藥，也別將其當作伴手禮來送人，「不要聽隔壁王媽媽說好你就也想買，知道到底吃到什麼成分，你到底需不需要比較重要。」最後他也在留言區貼出正貨與假貨的對比圖，提醒其他人要慎防，不少網友也心有同感，直呼要慎防假藥。

