網購桃膠、甘草竟觸法！高市衛生局近2年抓11件違規開罰

高市府衛生局提醒民眾常將中藥材作為藥膳、食補或香料使用，易誤認為中藥材是食品而隨意在網路上販售，事實上已觸犯《藥事法》規定。高市府衛生局提供



我國飲食文化講求「食藥同源」，許多人習慣將中藥材用於藥膳、食補或作為香料。高市府衛生局統計，自去年至今年9月底，共查獲11件網路非法販售中藥材案件，均依《藥事法》第27條裁處。違規原因多為民眾誤將中藥材當作一般食材，或誤以為可以隨意在網路上交易。

為維護民眾用藥安全，高市府衛生局不定期上網巡查，查察網路違規販售及廣告中藥材。衛生局表示，依衛福部中醫藥司公告，可同時作為食品使用的中藥材共37種（如枸杞、紅棗、山藥、蓮子等），可以食品名義販售。

廣告 廣告

衛生局進一步指出，違法販售的中藥材包括桃膠、丁香、天麻、杜仲、甘草、何首烏、黃耆、紅棗、丹參、人參等，必須由合格藥商於實體店面販售，嚴禁於網路平台交易。

衛生局提醒，中藥材屬藥品管理，依法不得透過網路、電視購物、電台等管道販售。民眾應避免從來源不明的網路平台或私下管道購買，以免誤食或濫用影響健康。如有疾病問題，應尋求合格醫師診治；若涉及用藥疑慮，請向藥師諮詢。

更多太報報導

代理教師徵聘15次仍掛零！民代轟「邊上課邊找老師」 教育局說話了

殯葬處爆火化插隊貪百萬 高市府認弊端撇錯認骨灰

爸媽3貼騎車...孩「雙腳懸空」掛整路 警方開罰再通報社會局