社會中心／洪巧璇、張皓宇 台北報導

網路購物方便又多元，但網購竟然也成為統戰工具嗎？有民眾到知名網購平台訂購毛帽，取貨時發現，商品的外包裝異常輕薄，不是毛帽該有的厚度，打開一看，裡頭果然不是訂購的貨物，而是一張中國五星旗，以及寫滿〝收復台灣，共產黨萬歲〞的紙張，讓民眾相當傻眼。

網購商品終於到貨，但拆開包裝，卻不是自己的物品。取貨民眾:「欸？蛤？傻眼...。」真的傻眼到不知道該說些什麼，裡頭竟是中國五星旗，還附帶一張A4紙，上面寫著"收復台灣從我做起，中國共產黨萬歲"。民視記者洪巧璇：「民眾上網訂購商品，貨到要取貨時，卻發現外包裝異常輕薄，果然撕開包裝打開一看，裡頭不僅有中國五星旗，還有一張寫滿簡體字的紙張。」取貨民眾：「我第一眼看到的是一張五星旗，然後我就很不知所措。」

獨家／網購淪統戰工具？ 拆包裹赫見「五星旗、收復台灣文宣」 （圖／民視新聞）上網買毛帽，送來的卻是統戰小物，民眾氣得向賣家退款。取貨民眾：「賣家才跟我說他自己也很無辜，可能是因為他的商場的帳號有被盜用，所以他自己也不知道，出了什麼貨給買家，最後也是有成功退款給我。」民眾：「跟原本預期的東西不一樣，何況還是這種統戰的宣傳文案，那心情上有些人可能會更不ok。」民眾：「你沒有寄給我我應該拿到的商品，然後寄給我一些中國大陸的東西，我會很不舒服。」事後賣場也被網購平台給封鎖，但有心人士刻意為之，就算封鎖了，後續恐怕還會再出現類似情況，難道網購也成統戰工具嗎？

獨家／網購淪統戰工具？ 拆包裹赫見「五星旗、收復台灣文宣」

獨家／網購淪統戰工具？ 拆包裹赫見「五星旗、收復台灣文宣」 （圖／民視新聞）新北市議員（民）卓冠廷：「表面上是台灣的店家，其實背後是中國共產黨的統戰工具，我覺得相關單位一定要進行徹查，尤其是涉及到國安相關的問題。」中國統戰無所不在，不僅明目張膽的文攻武嚇，也漸漸將觸手，伸進民眾的日常生活中。

