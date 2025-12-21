網購清單曝光！張文預謀1年半、花4.8萬網購24顆煙霧彈

台北市發生隨機攻擊事件，造成嚴重死傷，警方立即成立專案小組追查，今（21）日再有重大進展，嫌犯張文犯案的工具，包括防毒面具，戰術手套以及汽油桶等，通通透過網路平台購買，其中煙霧彈則是透過「露天」購得，花費4萬8千元，警方表示張文購買這些物品至少花費近10萬元。

警方調查證實，張文預謀犯案長達1年半，且犯案工具如煙霧彈及汽油彈等，皆從網路購物平台獲得。（圖／警方提供）

北市刑警大隊指出，自2024年開始，張文就已「預謀犯案」，從去年4月開始，他首先在網路購物平台「蝦皮」上，密集採購戰術手套、防毒面具、防護盾牌及工業酒精等具攻擊或防護性質之物品，並於今年1月，假借生存遊戲名義，在「露天」上網購24顆煙霧彈，11月他又繼續在蝦皮上，購買汽油桶、瓦斯罐、噴槍打火機及甲醇等易燃物。

根據了解，張文購買24顆煙霧彈，以每顆2000元價格，就花費4萬8千元，警方表示張文每次購買的數量不多，都是陸陸續續網購，初步估計張文至少花費近10萬元購買犯案工具，不過警方也表示，張文購買的物品在國內全都合法。

警方從張文的採購清單研判，以及長達1年半的準備時間，張文確實經過縝密規劃與準備，預謀犯案動機非常明顯，認定張文就是蓄意預謀犯下震驚全台的攻擊事件。

