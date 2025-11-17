網購熱搜「折疊浴桶」5種款式大評比！能打包帶走的浴缸，小空間也能暖呼呼 | Women's Health

PHOTO CREDIT: YAHOO奇摩商城

社會新鮮人剛入職場，都會遇到一些置房的難題。其實不論是買房或租房，感覺家裡最可有可無的就是「浴缸」了。沒浴缸的你，偶爾想泡澡還得約三五好友泡溫泉；有浴缸的你，會發現浴缸根本很少用，都變成儲藏空間了……這個冬天網路爆紅的「折疊浴桶」，就是最佳解答呀！別看它小小的外型，打開之後基本上180公分以下的人都可以全身浸泡在熱水中！折疊浴桶的收納方式也非常方便，拆解後折疊大約1分鐘的功夫。重點是只要帶著折疊浴桶，回娘家、回夫家、住民宿⋯ 到哪裡都可以泡澡暖呼呼。以下精選全網最熱賣5款「折疊浴桶」設計，可以打包帶走的浴缸這個冬天必須入手一個！



廣告 廣告

（請注意以下每款折疊浴桶都建議先放冷水再放熱水，水溫也盡量不要超過45°C喔）

5款適合運動後泡澡用的精油推薦！緩解肌肉酸痛、促進循環

泡澡＋睡覺就能瘦？！9頭身美女權娜拉「這5個」日常習慣養成超逆天愛豆美腿

Women's Health美力圈SAY

COPYRIGHT: Hearst Owned

【延伸閱讀】

＞＞戒指戴錯手難怪沒桃花！2022開運戒指戴法意義大公開+款式推薦

＞＞「熱紅酒」怎麼煮？3步驟煮出香甜溫暖的豐富口感！加碼「熱紅酒香料包」推薦

＞＞「無論人生有多麼始料未及的曲折坎坷，最終不會變的，永遠是一份眞誠的愛情。」跟鍾楚紅學老派愛情

＊本文由 Women'sHealth Taiwan 報導，未經授權同意不得轉載