網購爆款商品進駐超商 首發手提冰霸杯先登場

「網路聊千遍，不如樓下見一面」，7-ELEVEN結合實體門市與線上購物平台，攜手iOPEN Mall啟動快閃活動，每月精選2~3款網路熱銷商品導入門市，讓民眾走幾步就能購入不常見的驚喜商品。全家便利商店祭出療癒系商品，不僅有口味濃郁的開心果霜淇淋，還啟動牛奶集章活動，可以將可愛的鮮乳坊零錢包帶回家。萊爾富則開賣玉米濃湯與燒仙草，要用溫暖融化寒冬。

7-ELEVEN全新虛實整合服務即日起登場，為了讓不習慣網購的民眾也能買到熱門商品，特別聯手iOPEN Mall展開快閃活動。即日起每月挑選2~3款網路熱賣商品在門市上架，首波有網購平台一週賣破3萬件的「手提冰霸杯」、社群話題性十足的「柯達一次性即可拍相機」進駐。

廣告 廣告

此外，7-ELEVEN i預購進入「雙12年終盛典」檔期，即日起至12月14日選購指定商品加送點數，最多能額外贈送2,000點OPENPOINT點數，搭配中國信託uniopen聯名卡結帳最高回饋率衝上37%。12月12日打出「iPhone 17全系列7%點數回饋」限定活動，即使購買入門款手機也能獲得2,000點。

全家便利商店12月5日起於指定店鋪銷售「Fami!ce開心果霜淇淋」，找來法國巧克力大賽冠軍陳星緯監製，首3日APP隨買跨店取5支只要188元，加購黑白巧克力醬僅須9元。APP上則推出「農情聖誕好奶季集章趣」活動，明(2026)年1月6日前購入鮮乳坊、乳研所指定商品2件就能獲得1章，累積達指定章數就能換到牛牛拾穗帆布袋、鮮乳坊零錢包等。

萊爾富Hi Café開發「玉米濃湯」與「燒仙草」等2款限定飲品，即日起率先由「玉米濃湯」上陣，每一口都能喝到奶香與玉米粒，甚至還有黑胡椒提味，正適合「對抗寒冬」。「燒仙草」則在12月10日登場，加入紅豆、綠豆、燕麥、芋圓等餡料，暖胃又有口感，雙商品建議售價均為45元。

原文出處

延伸閱讀