網購狂買13把刀！張文分次購買3長10短 最貴要價2700

張文在北市無差別隨機攻擊，釀成4死11傷慘案，北市警局持續針對張文的金流與犯案工具來源進行追查，試圖釐清動機真相。警方清查後，共計查扣13把刀械，分別為3長10短，張文多依靠蝦皮電商與露天拍賣中購得，其中長刀的價格落在2300元至2700元不等；短刀部分則為600餘元不等，所有刀具均為中國製，初步確認多未違反槍砲彈藥刀械管制條例。

據了解，張文自2024年4月起陸續在蝦皮與露天上購買刀具，經查其所持有的長刀，均為在蝦皮上購買，總計分3次，每次金額從2300元至2700元不等，同時在露天拍賣上多次購買短刀，每次要價約600餘元不等，總計購入10把短刀。

據悉，張文所購買的刀具中，多未違反我國《槍砲彈藥刀械管制條例》規範，多數可以合法取得，僅有少數短刃遊走在灰色地帶上。而其所持有的刀械，經清查後均為中國製造，源頭均來自中國。

