網購狗狗鞋子推薦，寵物飼料用品零售批發

【商家指南推廣專題】

圖片由寵愛生活本舖提供

狗狗鞋子可避免汪星人外出時爪子接觸髒污和細菌，還能防止腳掌受傷，因此深受飼主的歡迎。「寵愛生活本舖」深感毛小孩健康的重要性，精心推出寵物外出鞋子，鏟屎官能依照汪星人的犬種、體型去挑選適合的鞋款，也能詢問尺寸、建議款式，保護毛寶貝的四肢安全，是網購狗狗鞋子推薦的代表品牌。除了狗狗鞋子，品牌也零售批發寵物飼料、耗材、進口日貨等用品，滿足所有毛家庭的採購需求。

「寵愛生活本舖」建立於2018年。闆娘表示，蝦皮拍賣剛進駐台灣時，她就已經開始經營品牌，販售二手商品。對闆娘而言，毛小孩就如同自己的親生孩子，選擇品質佳的寵物飼料、日用品非常重要，因此她希望透過品牌的選品，讓每一位飼主購買毛小孩用品都更加方便、快速，寵物也能過上更幸福快樂的生活。

廣告 廣告

「讓心愛的寵物時時刻刻愛著生活」這是「寵愛生活本舖」的品牌宗旨，秉持重視毛孩的信念，他們進口、開發與批發各類寵物用品，並持續提升產品品質與設計。品牌專售多款犬貓罐頭、寵物玩具、寵物保暖毛毯以及寵物外出鞋，其中更以狗狗專用的寵物鞋為主打商品，賣場提供數十款不同設計的狗狗鞋子，可根據犬種與體型，找尋適合的鞋款；若消費者有疑惑，可傳遞萌寵照片與腳掌尺寸做洽詢，服務人員會依照需求推薦適合的產品，減少顧客買錯的風險，成為不少毛爸毛媽心中第一的網購狗狗鞋子推薦品牌。由於狗狗鞋子屬於貼身用品，目前除了蝦皮購物能給予一次性試穿腳套，其他線上購買管道皆無法提供退貨服務。

此外，「寵愛生活本舖」在彰化更設立提供試穿與取貨服務的倉庫，會由闆娘一對一親自為狗狗測量腳掌的長、寬，並根據尺寸推薦最合適的鞋款，飼主也能根據毛孩走路姿勢，判斷鞋子是否吻合腳掌，再考慮購買。

許多人會好奇，為何狗狗需要穿鞋？其實對汪星人來說光腳最舒服，但現今的狗狗都是養在室內，每當外出散步時，爪子容易接觸到地面的細菌和髒污，對牠們健康造成威脅，選擇適合狗狗的鞋子，能保護牠們的健康安全，也可以維持居家的整潔乾淨。

為了讓汪星人穿的舒服，「寵愛生活本舖」闆娘與合作的製鞋工廠深入討論，從鞋面材質、內裡材質到魔鬼氈綁帶的方向，不斷改良，開發適合台灣氣候的寵物鞋款，不論是帶狗狗跑步或散步，都能舒適一整天，深受好評，網購狗狗鞋子推薦名聲也逐漸在網上廣為流傳。

目前，「寵愛生活本舖」除了台灣市場，業務也拓展至海外，期望分享更多品質優秀的狗狗鞋子、犬貓飼料等寵物用品，提升飼主與萌寵的生活儀式感。若您也想為愛犬購買舒適好穿的狗狗鞋子，他們的產品絕對不會讓您失望。

更多網購狗狗鞋子推薦品牌資訊請洽以下連結～

品牌：寵愛生活本舖

電話：0978-217-171

地址：彰化縣線西鄉頂庄路158-4號

時間：10:30-18:30（周一公休）

官網：https://rink.cc/7wqjv

蝦皮：https://rink.cc/pu0zn

樂天：https://rink.cc/cq73w

Yahoo：https://tw.bid.yahoo.com/booth/Y2982059807

露天：https://www.ruten.com.tw/store/bre62147812/

LINE：https://lin.ee/T4mr0j8

以上訊息由寵愛生活本舖提供