網購玻尿酸、美容儀遭查扣 未申請輸入醫材恐挨罰200萬元

貪便宜從國外網購醫療器材可能觸法！高雄市政府衛生局與海關聯合查驗，今年截至11月底共攔獲52件未經核准擅自輸入醫療器材案件，包括玻尿酸、美容儀、除毛儀及輪椅等，衛生局依《醫療器材管理法》第25條規定，裁處6萬元至200萬元罰鍰，若涉及轉賣或轉讓他人則移送檢調偵辦。

衛生局指出，此次遭查扣的違法輸入案件以個人從境外購買最為常見，有民眾表示，因醫美療程費用高昂，自行從國外購買玻尿酸或除毛儀自用較便宜，也有人因鼻塞或過敏，自國外購買洗鼻器，然而因未依規定向主管機關申請，均遭裁處至少6萬元罰鍰。

高雄市衛生局強調，醫療器材未經核准不得輸入，OK繃、棉花棒等日用品亦受規範，每半年每品項限1次、自用不得轉售。（高雄市衛生局提供／林雅惠高雄傳真）

衛生局提醒，依法醫療器材未經核准不得擅自輸入，民眾需留意購買來源，日常用品如OK繃、液體OK繃、棉花棒、衛生棉條、保險套、眼鏡、日拋隱形眼鏡及醫用口罩等皆屬醫療器材，若從國外攜帶或網購入境，可採便捷通關免申報，但每人每半年每種品項限1次、須符合數量規定且僅供自用，不得轉售。

超過限量或其他類型醫療器材欲自用者，需向食藥署申請「醫療器材專供個人自用」，才可合法輸入；衛生局強調，網路販售醫療器材有明確規範，僅限具許可證之醫材商與藥局販售，且需於網頁標示品名、許可證字號等資訊，民眾應避免向境外賣家或國外網站購買，以保障自身與家人安全並避免違法。

