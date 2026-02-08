網購紙箱不能全丟回收車 環保局給正解 扔錯罰6000

網購已成為現代人主要的消費方式，但也帶來大量的包裝廢材，台南市環保局提醒，網購的紙箱、保麗龍及各類膜狀材質不能直接丟回收車，須依材質妥善分類，紙箱回收前應先撕除膠帶，內附緩衝材需戳破後丟一般垃圾，保麗龍則丟入塑膠類；網購破壞袋與泡泡袋，也只能丟一般垃圾，強調若未依規定分類回收，將依《廢棄物清理法》處1200至6000元罰款。

環保局近日於臉書粉專發文指出，許多商家為了保護商品在運送途中不受損，會使用各式包裝材料，包括紙箱，還有保麗龍、網購破壞袋、泡泡袋、緩衝材、出貨單等，但多數材質不易分解或結構複雜，需分門別類做回收或丟棄。

紙箱回收先撕膠帶

環保局說，紙箱回收價值最高，丟棄前應先去除膠帶、貼紙等雜質，以提升回收品質，或重複利用，如當作收納箱或再次寄送包裹，其中郵局的便利箱若循環使用，依尺寸可折抵3至12元不等的郵資。

保麗龍丟一般塑膠回收

環保局表示，保麗龍屬於PS塑膠類，難以再生，應丟入一般塑膠回收，切勿拆碎以免產生微粒，且保麗龍耐熱僅70度，不適合作隔熱墊。

網購破壞袋屬一般垃圾

網購破壞袋因材質混合或單一膜狀塑膠，無法回收，只能丟入一般垃圾。

泡泡袋丟一般垃圾或二次利用

泡泡袋回收價值低，可壓縮後丟棄，或再次用來包裹易碎物品，也可轉贈給需要的商家重複使用，留下來包裹易碎物、玻璃瓶。

緩衝材當垃圾丟

緩衝材體積輕薄，回收價值低，建議戳破後再丟入一般垃圾。

出貨單依材質決定

出貨單需妥善分類，要遮蔽個資後依材質處理，貼紙類丟入一般垃圾，紙張可回收。

環保局強調，妥善分類與再利用網購包材，不僅可減少環境負擔，也能避免違法受罰，根據《廢棄物清理法》規定，若未正確分類回收，違者可處1200元以上、6000元以下罰款。

