網購紙箱沒撕膠帶要罰錢？環保局曝「分類指南」

隨著網路購物成為日常，不少人趁著春節連假前大量下單，家中也很快堆滿紙箱、保麗龍和各種防撞包材。不過，這些看似不起眼的包裝，如果沒有照規定分類處理，恐怕不只不環保，還可能直接吃上罰單。台南市環保局提醒，網購包材不能一股腦丟進回收車，若分類錯誤，依《廢棄物清理法》可處1200元到6000元罰鍰。









所有網購包材中，紙箱的回收價值最高。（圖／翻攝自臺南市政府環境保護局臉書）

環保局說明，所有網購包材中，紙箱的回收價值最高，但回收前一定要把膠帶、物流貼紙等雜質撕掉，再割開、壓平後交付回收，才能提升再利用效率。紙箱也能留下來當收納箱或再次寄送包裹，像是郵局便利箱，重複使用還能依尺寸折抵3到12元郵資。至於常見的保麗龍，屬於PS塑膠類，應直接交給塑膠回收，不要自行拆碎，以免產生塑膠微粒；另外，保麗龍耐熱度只有約70度，也不適合當隔熱用品。

網購破壞袋只能當一般垃圾不能回收。（圖／翻攝自臺南市政府環境保護局臉書）

其他常見包材中，網購破壞袋多為染料與複合材質，無法回收，只能當一般垃圾，但可先拿來當小型垃圾袋使用。泡泡袋與緩衝袋同樣屬一般垃圾，丟棄前建議先戳破、擠出空氣減少體積，泡泡袋也可留著包裝易碎物或轉送商家重複利用。包裹內的出貨單則要先遮蔽個資，紙張可回收，貼紙材質需丟一般垃圾。環保局強調，正確分類不只減少環境負擔，也能避免受罰，民眾多留意一個步驟，就能讓網購更便利也更安心。

