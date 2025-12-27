網購美品牌皮夾藏"停車發票" 民眾質疑賣"二手退貨品"

中部中心/王俞斐、黃信儒 台中報導

台中市有民眾，上個月在美國知名品牌的台灣官網，訂購3個皮夾，到貨後發現其中一個皮夾內，竟然夾有停車發票，上頭還有停車資訊，讓他質疑業者將其他人使用過的退貨商品，拿出來販賣，寫信向客服反映，過了將近三個星期，才獲得回覆，表示可以退貨退款，氣得向消保官投訴。

網購美品牌皮夾藏「停車發票」 民眾質疑賣二手退貨品

網購美品牌皮夾藏「停車發票」 民眾質疑業者賣二手退貨品(圖/民眾提供)





有民眾在美國知名品牌的台灣官網，訂購三個皮夾，花費將近5000元，不過其中一個，對折式的零錢銀包，裡頭卻有發票，仔細看發票上頭，還有停車地點、時間和車牌資訊，讓民眾傻眼，懷疑買到網購退貨商品。

網購美品牌皮夾藏「停車發票」 民眾質疑賣二手退貨品

林小姐認為買到其他客人用過的退貨商品且業者處理態度消極 氣得向消保官投訴(圖/民視新聞)





林小姐上個月27日，趁著黑五優惠期間，在官網下訂三個皮夾，原本要拿來，當作耶誕禮物送人，沒想到卻疑似買到，其他客人用過的退貨商品，他在12月1日寫信向客服反映，業者僅回覆了解中，直到20日再度詢問，對方才表示，因為倉庫收取退件時，和出庫前未有詳細檢查產品，才會發生這種狀況，可以協助安排退貨退款，並且提供一次性八折代碼，不過林小姐認為業者處理態度消極，氣得向消保官投訴。

網購美品牌皮夾藏「停車發票」 民眾質疑賣二手退貨品

業者澄清因為倉庫收取退件和出庫前未有詳細檢查產品才發生這種狀況 可以協助安排退貨退款(圖/民視新聞)





消保官補充，如果網購商品，瑕疵重大，消費者可以主張，解約退款，不過林小姐最終拒絕退貨退款，只希望別再有人跟他一樣，買到別人使用過的商品，影響購物心情。









