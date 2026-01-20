網購翻車！陶瓷餐具花紋驚現掉色 消費者憂吃下毒素

[FTNN新聞網]實習記者藍彥欣／綜合報導

網購商品的品質參差不齊，一名買家在社群平台分享，自己在中國電商平台「拼多多」購買的陶瓷湯匙僅使用兩週，花紋竟然開始「掉色」，讓她擔心不知已經吃下多少有害物質。影片曝光後，立刻掀起網友熱議。

一名買家在社群平台分享，自己在中國電商平台「拼多多」購買的陶瓷湯匙僅使用兩週，花紋竟然開始「掉色」。（示意圖／Unsplash）

影片中可見，湯匙表面原本有明顯雕刻花紋，但買家用指甲刮擦後，圖案逐漸消失。她直言，原以為陶瓷餐具應該安全，沒想到會出現掉色情況，因而擔心健康受到影響。此舉也引來大量批評，不少網友直言「太天真」，甚至諷刺「拼多多的拼，是拼命的拼」。

許多留言指出，便宜商品往往代表品質難以保證，認為「省下的錢最後要用健康補回去」。也有人分享自身原則，絕不在中國電商平台購買三類商品：入口的餐具、直接接觸皮膚的用品，以及電器類產品。更有人爆料，工廠常將品質最差或退貨瑕疵品流入拼多多市場。

