網購與房地產危機衝擊 IKEA關閉7家中國門市

傢俱零售商宜家(IKEA)今天(7日)在一份聲明中表示，將於2月2日起關閉中國的7家門市。

根據宜家在官方微信公眾號上發布的聲明，即將關閉的門市包括位於上海郊區、廣州及南通、徐州和哈爾濱等二線城市的多家門市。

中國這個全球第二大經濟體仍深陷房地產危機，加上人們對就業保障和薪資停滯的擔憂，消費者信心仍然低迷，零售商在中國的銷售成長普遍面臨到挑戰。

目前宜家在中國擁有約40家門市，聲明中也提到，近期新開5家規模不一的門市。

中國市場約佔宜家全球銷售業績的3.5%。隨著中國的線上銷售佔比增加，宜家於去年8月進軍網購平台京東商城，以推升網路購物業績成長。

宜家在聲明中表示：「我們將從規模擴張轉向精準培育，重點開拓北京和深圳市場，並計劃在未來2年內開設10多家小型門市。」聲明還補充說，預計2026年上半年將在東莞和北京開設新店。(編輯：陳士廉)