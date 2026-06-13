網購荔枝卻踩雷！ 他誤信假宅配客服「操作ATM匯款」被騙走血汗錢

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

警方提醒，網路購物應透過官方平台或知名電商，不輕易點擊陌生連結。（示意圖／unsplash）

荔枝季到了，詐騙也跟著來！近期一位民眾想網購玉荷包，卻誤信假物流網站與客服指示，不僅操作ATM匯出多筆款項，還差點交出金融卡，後續才發現自己掉入詐騙陷阱，讓他不禁崩潰道「連一口荔枝都沒吃到！」

內政部警政署「165打詐儀錶板」近日分享個案，當事人自述，最近進入荔枝盛產期，他在臉書賣場上看見有人販售玉荷包，商品照片看起來新鮮誘人，價格也合理，於是他主動傳訊息給賣家，對方直接回傳一個宅配公司的訂單連結，說是填寫收件資料與付款資訊即可出貨。

廣告 廣告

當事人提到，他照著連結點進去，跳轉的頁面看起來很像「黑貓宅急便」網站，有查詢訂單、填寫資料與客服資訊等選項，賣家建議我點選客服人員，會比自己摸索填資料快速，因此他選擇點擊客服，連結導向一個LINE帳號，加入好友後，對方也自稱是官方服務專員。

當事人指出，客服對方一步步引導他操作，先確認訂單與付款狀態，接著說為了避免扣款錯誤，需要他使用ATM匯款到指定帳戶進行驗證，由於對方語氣相當自信平穩，他誤以為是交易安全程序。

當事人表示，匯出數筆錢後，對方說要退款，他被各種花式操作給搞糊塗了，聽從對方指示提供無卡提款的授權碼，連支付寶的QR Code都給出去，只為了趕緊完成退款與驗證流程。

當事人說，直到對方要求他寄出名下的金融卡，他才警覺不對勁，整個流程根本不像購物宅配的正常程序，更發現所謂的黑貓宅急便連結與客服LINE根本都是假的，最後他連一口荔枝都沒吃到，只能趕緊向警方報案。

對此，「165打詐儀錶板」也列出3招防詐小撇步：

1、宅配物流公司不會要求透過LINE或ATM進行付款驗證。

2、網路購物請透過官方平台或知名電商，不輕易點擊陌生連結。

3、要求ATM操作匯款來驗證帳戶，就是詐騙高風險警訊。不隨意配合提供無卡提款、QR Code轉帳。

原始連結

看更多 CTWANT 文章

羊比人還幸福！30隻羊狂嗑A級榴槤2年 飼主曝羊肉驚人變化

100萬不夠！AI重算「第一桶金」門檻 網驚：新手村還會往前跑？

丈夫帶小三來台計畫翻車！日人妻開直播式抓姦 網友全看瘋