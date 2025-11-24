網購藥品或保健食品詐騙頻傳 南市法制處及消保官強化宣導 籲勿輕信名人背書與超低價

網購藥品或保健食品詐騙頻傳，南市法制處及消保官利用假日深入各社區加強宣導，也籲請民眾勿輕信名人背書與超低價。（記者李嘉祥攝）

臺南市政府法制處近期接獲多起通報，民眾透過網路購買藥品、酵素、益生菌等產品後，收到包裝粗糙、標示不清或疑似仿冒的商品，隨後賣家便以電話失聯、社群軟體封鎖等方式規避責任拒絕退貨，導致民眾無從辦理退款，相關消費爭議顯著增加；市長黃偉哲對此深表關切，指示法制處加強宣導，以提升市民辨識不實廣告與偽劣商品的能力，避免受騙。

南市法制處長楊璿圓表示，網路販售保健食品與藥品的詐騙手法日益猖獗，不肖業者常假冒醫師或名人背書，以「療效卓越」、「限量優惠」等誇大不實廣告誘騙下單，販售酵素、益生菌、膠原蛋白等來源不明的境外商品；由於成分與品質無法確認，極可能危及民眾健康，特提醒民眾，保健食品與藥品會直接影響身體健康，切勿因價格低廉或社群推薦而輕易購買，尤其來源不明就是高風險，如有疑慮一定要先查證。

南市法制處簡任消保官馮祺雯指出，法制處歷年來均持續推動消保教育，自去年起並利用假日深入各社區加強宣導，今年擴大辦理6場次，並將「網購詐騙防身術」列為宣導重點，透過各領域專家案例及法令解析建立防詐意識，避免民眾落入話術陷阱，參與民眾對此項宣導反應熱烈，明年將賡續辦理，也籲請民眾切勿輕信網路不實廣告，購買來路不明的藥品與保健食品，以免衍生消費爭議又傷害健康。

衛生局也補充說明，「藥品」、「健康食品」、「保健食品」三者性質不同，販售規範亦有明確差異。「藥品」須經主管機關核准始能進口及販售，網路上常見標榜高劑量維生素、宣稱「抗癌新藥」等境外產品，多未取得核准，已涉及藥事法規定，違者可處3萬元以上、200萬元以下罰鍰，若販售禁藥、偽藥，則可處7年以下有期徒刑，併科5000萬元以下罰金；取得衛福部核發「小綠人標章」的「健康食品」可表達其「保健功效」，但不得宣稱有「醫療效能」；未經認證的一般「保健食品」則僅能依一般食品販售，倘宣稱有功效或療效均已違反相關規定。民眾可至衛福部食藥署「食品藥物消費者專區」查詢最新食品與藥品安全資訊，以保障自身權益。

楊璿圓處長也呼籲民眾，如懷疑遭遇詐騙或購得偽藥，可立即撥打 165 反詐騙專線、110 報案，也可向衛生局洽詢或撥打「1950」消費者服務專線向消保官提出申訴，鼓勵眾人共同打擊不法，守護消費安全。