網購蜜餞出包！蝦皮、momo、快車肉乾上榜 加甜味劑沒標示

記者蔣季容／台北報導

蝦皮購物-梅工坊的「洛神花」被檢出甜味劑「環己基 (代)磺醯胺酸鹽」，外包裝成分未標示。（圖／北市衛生局提供）

網路購物普及，消費者透過網路下單並宅配到府已成為常見消費型態。台北市衛生局今（22）日公布網購醃漬食品抽驗結果，其中有5件涉標示不符，包括「快車肉乾」、「momo購物網」以及「蝦皮購物」都中鏢。

衛生局指出公布114年度網購醃漬食品抽驗結果，總計抽驗25件產品（包含醃漬蔬菜10件、蜜餞食品6件、醃漬水果1件、脫水蔬果1件、糖漬醃漬果類2件及八仙果5件），檢驗食品添加物（防腐劑、甜味劑、漂白劑、殺菌劑及著色劑等項目），檢驗結果均符合規定，惟其中5件涉標示不符規定，不合格率20%。

其中MOMO購物網販售的「柚仔果」、「八仙果（清涼型）」被檢出甜味劑「蔗糖素」 外包裝成分未標示，來源廠商分別是赤柑食品、恩澤企業社。而快車肉乾的「H19化核應子」同樣被檢出甜味劑「蔗糖素」 外包裝成分未標示，來源廠商為青草地食品有限公司。

「八仙果（清涼型）」被檢出甜味劑「蔗糖素」 外包裝成分未標示。（圖／北市衛生局提供）

至於蝦皮購物-梅工坊的「洛神花」則被檢出甜味劑「環己基 (代)磺醯胺酸鹽」，外包裝成分未標示，以及外包裝成分有標示甜味劑「紐甜」，但未檢出，來源廠商為梅工坊蜜餞專賣店。還有蝦皮-甜園小舖的「八仙果(赤小柚)」被檢出甜味劑「醋磺內酯鉀」及「環己基(代)磺醯胺酸鹽」，外包裝成分未標示，來源廠商為台中市甜園。

衛生局表示，5件產品檢出甜味劑標示不符，針對不符規定產品，已令業者或移請所轄衛生局通知平台下架不得販售，經查產品來源屬外縣市者已移所轄衛生局處辦，屬台北市業者，倘經調查違規屬實，將依法處辦。

5件產品檢出甜味劑標示不符。（圖／北市衛生局提供）

衛生局提醒，醃漬及脫水蔬果與蜜餞食品製造業者使用食品添加物均應符合「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，不過量使用、遵照使用範圍及限制，並重視製作過程、環境衛生及自主管理情形，包括產品的品質衛生、人員、設備及環境衛生等。針對包裝產品之外包裝標示，也要落實完整標示，避免因標示未完全或標示錯誤而違規，影響民眾選購權益。而網路販售業者應落實自主管理，販售合格之產品以保障消費者權益。

