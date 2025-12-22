網購蜜餞標示出包！5件標示不合格 momo蝦皮都中鏢

臺北市政府衛生局公布114年度網購醃漬食品抽驗結果，總計抽驗25件產品，檢驗食品添加物項目均符合規定，但其中5件產品涉及標示不符規定，不合格率達20%。

本次抽驗產品包含醃漬蔬菜10件、蜜餞食品6件、醃漬水果1件、脫水蔬果1件、糖漬醃漬果類2件及八仙果5件，檢驗項目涵蓋防腐劑、甜味劑、漂白劑、殺菌劑及著色劑等食品添加物。臺北市衛生局依據衛生福利部食品藥物管理署公告之專業檢驗方法進行檢測，確保科學數據可靠性。

5件標示不符規定產品中，「柚仔果」由赤柑食品生產，於momo購物網販售，檢出甜味劑「蔗糖素」但外包裝未標示，已函請彰化縣政府衛生局處辦。「八仙果(清涼型)」由恩澤企業社生產，同樣於momo購物網販售，檢出「蔗糖素」未標示，已函請臺南市政府衛生局處辦。

另於蝦皮購物平台，「梅工坊蜜餞專賣店」販售之「洛神花」檢出甜味劑「環己基(代)磺醯胺酸鹽」未標示，且外包裝標示之「紐甜」卻未檢出。「甜園」販售之「八仙果(赤小柚)」則檢出「醋磺內酯鉀」及「環己基(代)磺醯胺酸鹽」均未標示，上述產品已函請網購平台下架，後續依行政程序辦理。

「快車肉乾」平台販售、由青草地食品有限公司生產之「H19化核應子」，同樣檢出「蔗糖素」未標示，已函請業者提供陳述，後續將依規定裁處。針對不符規定產品，臺北市衛生局已令業者下架或移請所轄衛生局通知平台停止販售。

臺北市政府衛生局提醒，醃漬及脫水蔬果與蜜餞食品製造業者使用食品添加物應符合「食品添加物使用範圍及限量暨規格標準」，不得過量使用，並應落實外包裝完整標示，避免影響民眾選購權益。網路販售業者亦應落實自主管理，販售合格產品保障消費者權益。

臺北市衛生局呼籲消費者網購食品時，應優先選擇具信譽之平台與賣家，確認網站有清楚產品資訊及完整廠商聯絡資料，切勿購買來源不明產品。民眾如有食品安全衛生問題或消費疑義，可電洽臺北市民當家熱線1999，外縣市民眾請撥02-27208889。

