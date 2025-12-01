網購褲子竟多一條「原味內褲」！她試穿嚇傻喊噁：還卡黃垢

生活中心／彭淇昀報導

網購衣服要小心了！一名女網友日前在蝦皮下單一件牛仔褲，收到貨後試穿，竟發現褲管裡卡了一條「原味內褲」，仔細一看上面還有黃垢，讓她崩潰直呼「真的是噁爛到爆炸！」

女網友網購一件牛仔褲，試穿竟發現褲管裡卡了一條「原味內褲」，上面還卡黃垢，讓她相當崩潰。（示意圖／資料照）

原PO在Threads上發文表示，她在網路上下單了一件牛仔褲，領貨後試穿，發現褲管「有東西卡住的感覺」，拿出來一看竟然是一件「原味內褲」，讓她瞬間崩潰，「重點還是黃的！X真的是噁爛到爆炸！買牛仔褲送原味內褲的概念？我真的嚇到瘋掉」。

廣告 廣告

「我真的生平第一次買蝦皮遇到這麼噁爛的事！」原PO懷疑，是別人穿過不適合，連內褲一起退回，賣家再原封不動的寄給其他買家？還是賣家自己有穿一起脫下來再包貨出去？喊話賣家能盡快給她答覆。

原PO也附上購買紀錄、店家以及「原味內褲」的照片，貼文曝光後，不少網友紛紛嚇傻，「看到晚餐差點吐出來」、「內褲的人看起來是發炎，有塞藥的那種，好恐怖好噁」、「之前也遇過，下單買內衣，也是人家穿過反摺沒塑膠包裝套，直接裸放在破壞袋裡，明顯人家穿過沒整理直接出貨給我」。

還有網友提醒，「只要看到桃園蘆竹我就不會下單」、「那邊有很多集運倉庫，很多大陸賣家會使用倉庫地址當出貨地」、「以防有人不知道，桃園蘆竹、大園區都是中國賣家在台灣的集運地」。

對此，賣家也回應表示，「抱歉，對於本次事件，公司已經展開調查，也對客戶進行賠償，全額退款，人總有犯錯的時候，當然面對自己的問題，我們肯定會進行反思以及改進」。

更多三立新聞網報導

LINE用戶注意！下月起「收回訊息只剩1小時」 網哀：好逼人

昔日光景不再！新北「1知名商圈」沒落 在地人曝原因嘆：時代的眼淚

班機遇亂流「餐點全飛起來」！3空服員受傷送醫 長榮回應了

侯漢廷提7點國防！卓冠廷怒轟「滑坡滑到北韓」：別以為大家都白痴

