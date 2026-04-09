網購詐騙受理件數最多 刑事局提供防詐關鍵字

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（中央社記者劉建邦台北9日電）刑事局表示，依165打詐儀錶板統計，受理件數前3名分別為網路購物詐騙、假投資詐騙、色情應召詐騙，提供防詐關鍵字並邀中華職棒富邦悍將應援團成員檸檬出席宣導反詐騙。

刑事局今天上午召開記者會，由局長邱紹洲主持並邀中華職棒富邦悍將應援團Fubon Angels成員林芳婧（檸檬）進行防詐宣導。檸檬也在現場分享遇到詐騙的過程。

刑事局長邱紹洲致詞說，依165打詐儀錶板統計至3月，受害案件數最多是網路購物詐騙、釣魚連結詐騙。歹徒會假冒公務機關以未繳罰單等為由誘騙民眾。

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他說，經分析，詐騙關鍵字包含低價限量、免費贈送等，若民眾未查證，不慎交易後，歹徒會稱需實名認證後續再提到因驗證失敗要聯繫客服等詐騙流程，許多案件都是私下加歹徒提供的LINE帳號就被騙。

依165打詐儀錶板統計，3月全國平均每天受理詐騙案460件、財損總金額約新台幣1.5億餘元，比去年同期下降。刑事局表示，顯示整體防詐成效持續發揮。

依新聞資料，刑事局分析詐騙手法，以受理件數觀察，前5名依序為網路購物詐騙居首，其次為假投資詐騙、色情應召詐騙、假交友（投資詐財）詐騙、釣魚連結詐騙。

刑事局認為近期網路購物詐騙持續高發，經解析詐騙手法，詐騙集團會在社群平台刊登低價商品、免費贈送、假冒買家留言等內容，誘導民眾轉至LINE或Messenger私訊洽談。

警方說，詐騙集團也會偽冒超商及物流業者釣魚連結。民眾依指示操作後，就出現「未完成實名認證、金流驗證失敗、帳號遭凍結」等訊息，誘導聯繫「線上客服」。

警方表示，詐騙集團最後以「完成驗證」或「解除凍結」為由，要求網路轉帳、無卡提款、掃描QR Code或交付金融卡，致使民眾財產損失。

刑事局提醒，民眾在網路交易過程時出現「未完成實名認證或金流驗證失敗」等，可判定為詐騙，務必提高警覺、中止交易。

此外，釣魚連結詐騙常透過簡訊及電子郵件，假冒電商平台、政府機關、金融機構、物流業者等，以「中獎通知、帳戶異常、配送問題」等名義誘導點擊連結。民眾進仿冒網站並輸入個人資料、信用卡資訊或一次性驗證碼（OTP），就會遭盜刷，造成財產損失。（編輯：李錫璋）1150409