網購詐騙新招！貨到付款200元秒變人頭戶 刑事局示警

近日，網路購物詐騙案件頻繁發生，引起社會廣泛關注。一名網友在網上訂購掃地機時，賣家同意貨到付款，但要求先匯款200元運費。該網友在轉帳後才驚覺遭遇詐騙，對方假裝好心同意退費，卻藉此騙取其銀行帳戶資料，最終成為詐騙集團的「人頭戶」，其帳戶被銀行凍結。

網路購物詐騙案件頻繁發生，引起社會廣泛關注。（示意圖／翻攝自123rf）

根據台灣事實查核平台MyGoPen的調查，類似的詐騙手法並不少見，許多受害者在社群平台上購物時遭遇詐騙。這些詐騙者通常首先要求支付運費，以測試受害者是否會匯款，然後再發送釣魚網站，進一步騙取個人資料。

刑事警察局提醒民眾，若發現帳戶出現不明匯款，應立即向警方或金融機構報案，並停止與詐騙集團的聯絡，尋求金融機構協助處理返還款項，以免成為詐騙集團的幫兇。

《中天關心您｜詐騙手法日益新，你我務必要小心》

◆反詐騙多方查證專線：165／110

