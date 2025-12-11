網購詐騙暴增奪冠！刑事局示警：私下交易、搶票壓力話術最致命

【警政時報 徐煜勝/台北報導】網路購物詐騙持續飆升，再度成為全國民眾最常遭遇的詐欺陷阱！根據「165打詐儀錶板」最新統計，114年11月全國平均每日受理詐騙案件高達 452件，與去年同期相比下降26％，但網購詐騙仍以 29.9％ 的占比登上詐騙手法之首。刑事局指出，雖然網購詐騙單件財損金額不大，但因受害者激增，整體危害規模不容小覷。

除了網購詐騙外，假投資與假交友投資詐財仍是財損最高的詐騙手法，占比分別達 42.13％ 與 22.79％，顯示詐騙集團仍持續鎖定高額投資族群下手。

廣告 廣告

刑事局公布打詐儀表板紀錄詐欺種類比例。（記者徐煜勝翻攝）

演唱會門票詐騙急遽升溫 熱門團體成詐團狙擊目標

刑事局指出，近日「演唱會門票詐騙」暴增，詐騙集團專挑 BLACKPINK、TWICE 等熱門演唱會下手，在社群社團張貼讓票訊息，引誘被害人脫離官方交易平台後，再透過 Messenger、LINE、IG 私訊施壓，例如「再晚就被買走了」、「今天一定要付訂金」、「序號演前五天才會釋出」買家一旦匆忙匯款，詐騙者便以「序號未開」「需要帳戶驗證」等藉口拖延，最後封鎖消失，讓受害者欲哭無淚。

假買家詐騙激增 賣家也成高風險族群

不僅買家受騙，詐團也會假冒「買家」反向詐欺賣家。詐騙手法包含假稱「無法完成訂購」、提供偽造物流或電商客服網站、冒充客服要求「開通信用」「金流認證」「實名制」。一旦賣家依指示輸入帳密或匯款，金流將遭盜領，甚至金融帳戶被利用成為洗錢工具。刑事局提醒：「提供帳戶與門號就是犯罪鏈的一環」，不慎者可能因此觸犯《洗錢防制法》或成為加重詐欺共犯。

詐騙延伸至普發現金、求職兼差 提供帳戶恐成共犯

詐騙集團也利用「普發現金」熱點，以「代領補助」「加速領取」名義要求金融卡、密碼，目的就是盜領帳戶內資金。同時，不法人士以「高薪兼差」「代辦工作」名義誘騙民眾交出帳戶、金融卡或大量手機門號，甚至要求郵寄卡片。不少被害人事後才驚覺自己的帳戶已被用於詐騙。警方再次強調，普發現金唯一官方網站：10000.gov.tw。絕無任何人員會要求提供金融卡與密碼。

假老闆詐騙入侵企業內部 釣魚郵件結合假LINE群組更具迷惑性

刑事局指出，詐騙集團也鎖定企業財務、會計等內部人員：

先以釣魚信件或偽造主管信箱發送「緊急付款」、「專案匯款」指示 再誘導員工加入只包含假主管的「假LINE群組」 以高壓、限時匯款方式阻斷查證流程

等到公司主管發現異常時，大筆資金往往已遭迅速轉走。

陳幼芳女士呼籲：成為家人的「識詐守門人」

本次記者會中，陳幼芳女士也出面呼籲全民提高警覺。她提醒民眾，只要遇到以下四種情境就要提高警戒：

1.要求脫離官方平台私下聯繫

2.要求提前匯款

3.保證高報酬、高獲利

4.製造限時壓力、要你立即決定

「只要停、看、查，就能避開大多數詐騙。」

她並強調，每個人都能成為家人的「識詐守門人」，主動分享防詐資訊，才能降低全社會受害風險。

刑事局：全民防詐、即時通報，讓詐團無所遁形

刑事局呼籲，網購雖便利，但切勿離開官方平台交易，更不要提供帳戶或門號給陌生人。警方將持續透過「165打詐儀錶板」公布最新詐騙模式，並鼓勵民眾遇詐立即撥打 165 查證、受騙務必報案、主動檢舉可疑網站與帳號，共同守護社會信任與民眾財產安全。

更多警政時報報導

【獨家】租屋詐騙！？新北三峽闆娘租到「車庫偽店面」慘被坑！ 房仲、房東聯手誤導？創業2個月被迫收攤 恐遭工務局罰款

《獨家》圤智雨驚爆黃明志約炮「娃娃」翁雨澄 鹹濕對話及照片獨家曝光