網購詐騙橫行居各類詐騙之首 刑事局攜手演員陳幼芳籲提升反詐意識

〔記者邱俊福／台北報導〕刑事警察局依據「165打詐儀錶板」上月統計數據分析，目前各類型詐騙手法中，以網路詐騙案件居首，占近3成，成為目前最主要的受害來源，其次為假投資詐騙與交友投資詐財，而財損部分，仍以假投資詐騙最嚴重，占比高達總財損的4成；為強化宣導效果，今天也邀請知名演員陳幼芳與警方攜手呼籲全民提升防詐意識。

刑事局表示，上月全國平均每日受理詐騙案件452件、財損1億9970萬元，跟去年同期607件、財損4億2253萬餘元相較，分別下降26％及53％。詐欺手法受理數前3名分別為：網路購物詐騙，占29.9％居首，其次是假投資詐騙，占12.93％；再者是假交友投資詐財詐騙，占9.01％。

廣告 廣告

經分析，近期網路購物詐騙、假買家騙賣家等詐騙手法持續發生，詐團多透過社群平台、假粉專或刊登商品或演唱會門票資訊，誘使民眾點擊連結或脫離電商平台私下交易；並利用臉書社團、動態貼文或陌生訊息接觸民眾，要求加入LINE後改以轉帳、遊戲點數或超商代碼付款，一旦得手即封鎖消失，使被害人求償無門。

其中，以近期大量出現的「演唱會門票詐騙」最具代表性。詐騙集團鎖定BLACKPINK、TWICE等熱門場次，先在各大社團張貼讓票訊息，並引導買家轉往Messenger、LINE或IG私下聯繫，再以「晚了就被買走」、「今天內要付訂金」、「序號開演前五天才會釋出」等話術製造搶票壓力，迫使民眾匆促匯款。買家匯款後，詐騙者再以「序號未開放」、「帳戶需驗證」推託拖延，最後封鎖失聯，讓買家求償無門。

詐騙集團亦會假扮「買家」聯繫賣家，謊稱「無法完成訂購」，並提供偽造的物流平台或電商客服連結，誘使賣家登入假網站。詐團隨即冒充客服或銀行人員，稱需「開通金流驗證」、「身分實名制」、「賣家認證」才能完成交易，誘騙賣家匯款或交付金融卡、密碼，甚至要求寄送金融卡至指定地點，導致帳戶遭盜領或淪為洗錢工具。

刑事局提醒，詐團亦會透過「假求職」、「兼差代辦」「代領優惠」等名義，誘使民眾提供銀行帳戶、金融卡或手機門號，甚至要求申辦多組門號寄交詐團，致被害人往往在日後接獲警方通知時才發現名下帳戶遭用於詐欺案件，反成加重詐欺、洗錢共犯。

另亦有不法集團鎖定企業內部人員，先以釣魚郵件或偽造電子郵件帳號方式，假冒公司老闆或董事長身分發送訊息，指示辦理「緊急款項」或「專案付款」等事宜，刻意營造急迫情境，隨後再引導被害人改以LINE私下聯繫，並刻意建立僅有假老闆與員工的「假LINE群組」，透過LINE私訊傳送假合約或指定帳號要求轉帳，藉此規避公司內部查證機制。員工在時間壓力與假冒權威身分雙重影響下，將公司資金以臨櫃或網路轉帳方式匯入詐騙帳戶，往往待真正主管發現帳務異常時，資金早已遭迅速轉走，造成企業嚴重財務損失。

【看原文連結】

更多自由時報報導

太子集團不只爽買豪宅超跑！豪華遊艇登記香港停台灣 再拘提6人

疑因兒子欠債6萬 高雄檳榔攤老闆娘慘遭砍死 法院裁定嫌犯收押

欲匯款投資「聖石金業」 南投2民眾險失277萬元

慘！抖音遭騙辦電信卡 顧癌父的無業女被判刑

