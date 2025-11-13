網購詐騙猖獗！收「原價演唱會門票」遭詐10萬 刑事局破6件逮7嫌

刑事局偵九大隊第一隊共破獲6起假網拍詐騙，逮捕7名嫌犯，初估共有105名受害者、損失金額超過新台幣200萬元。（翻攝畫面）

近年來網路購物詐騙案件層出不窮，根據警政署165反詐儀表板統計，今年「網路購物詐騙」為全台詐騙之首。刑事局偵九大隊第一隊聯手地方警力進行全台掃蕩，歷經數月蒐證，於基隆、新北、台中、台南及高雄等地收網，共破獲6起案件，逮捕7名嫌犯，查扣作案手機、筆電、存摺與提款卡等贓證物，初估共有105名受害者、損失金額超過新台幣200萬元。

假演唱會門票詐騙 粉絲損失慘重

警方指出，45歲林姓男子與36歲郭姓共犯專門鎖定急於收票入場的粉絲，在臉書社團刊登周杰倫、BLACKPINK及2NE1等熱門演唱會門票，聲稱「原價轉讓」或「現場票有限」，要求被害人提前匯款。匯款完成後，嫌犯再以「票務問題」、「物流延遲」等理由拖延，最終封鎖聯絡方式人間蒸發。全台共有16人受害，損失約30萬元，其中一名粉絲花10萬元購買BLACKPINK門票卻慘遭詐騙。

假二手手機與公仔販售 低價誘購再捲款

刑事局另查獲31歲彭姓男子與21歲張男、連女情侶檔涉嫌詐騙，兩人於臉書社團張貼「二手iPhone手機」、「Labubu公仔」等販售貼文，以低於市價5千元的價格吸引買家，並以「限量出清」、「貨色齊全」為誘因，收款後就失聯。警方查出他們利用不知情友人和租借來的金融帳戶收款以規避追查，至少造成33、41人，共計74人受害，財損金額達150萬元。

