刑事局和台南、台中的警方，陸續破獲六起詐騙案件，逮捕七名嫌犯，其中，有人宣稱手上有演唱會門票，要原價轉讓，有人打著二手日本公仔或iPhone，低於市價、便宜賣，而且詐騙的口徑都是〝數量有限〞，利用〝飢餓行銷〞，騙了上百人匯款，不法利益超過兩百萬。

三名便衣員警，有人持槍、有人拿警棍，開始破窗抓人。

儘管車窗都被打破了，駕駛依舊不肯配合，最後被拉出車外、上銬逮捕，用來提領贓款的人頭帳戶存摺和提款卡，也被一一搜出，警方初步調查，有許多不肖分子，打出〝飢餓行銷〞來詐騙。

刑事局第九大隊副大隊長李奇勳：「本案犯嫌做案手法，習慣以演唱會門票，二手手機等高單價商品，作為販售的標的並以原價轉讓，低於市價行情立即出貨等說詞，誘使多名被害人匯出款項。」

網購詐騙猖獗! 7嫌"飢餓行銷"騙200萬被逮。（圖／民視新聞）詐騙案件頻傳，各種詐騙手法，就像變形蟲一樣，不斷在轉變，以這一次破獲的六起案件來說，他們都是利用各種話術，來誆騙民眾，有人宣稱自己手中有演唱會門票，因為有事、原價轉讓，有人則是在網路上PO照片，要以低價轉售二手的動漫公仔，詐騙手法都是〝數量有限〞、〝低於市價〞，讓被害人見獵心喜之下，急忙匯款。

刑事局第九大隊副大隊長李奇勳：「經統計被害人數多達105人，財損金額超過新台幣兩百萬元，企圖以層層轉匯的方式，製造金流斷點規避查緝。」

網購詐騙猖獗! 7嫌"飢餓行銷"騙200萬被逮。（圖／民視新聞）詐騙集團利用人性貪小便宜的弱點，拿出演唱會門票和高價公仔當釣餌，吸引民眾上鉤，以前人都說〝俗物沒好貨〞，現在則是要小心，便宜的背後，恐怕就是詐騙。

