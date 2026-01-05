網購買家稱「付款異常」母女求助警 一看是詐騙

屏東縣內埔鄉發生一起網路詐騙未遂案件。日前晚間7時許，一對母女走進內埔派出所尋求協助，表示疑似遭遇詐騙。

根據警方調查，22歲的潘姓女子在網路平台販售商品時，接獲一名自稱買家的陌生人聯繫。該名假買家向潘女表示，預付款項已被物流人員收走，要求她主動聯繫客服人員處理。隨後，潘女依照對方指示加入LINE通訊軟體。

在LINE對話過程中，假買家開始詢問潘女的銀行帳號資訊，並進一步探詢帳戶內的存款金額。對方不僅要求她提供詳細個人資料，更傳送一個來路不明的網路連結，指示她按照步驟進行操作。

潘女察覺事有蹊蹺，對於對方的要求產生懷疑，決定暫停所有操作。她隨即與母親商議，兩人一同前往內埔派出所尋求警方協助查證。

值班警員林彥丞接獲報案後，立即根據潘女描述的情況進行分析。警方表示，這是典型的「假買家詐騙」手法。詐騙集團通常會謊稱付款程序出現問題，藉此要求受害者按照指示操作，最終目的是要騙取受害者的金錢。

警員林彥丞除了成功阻止潘女繼續受騙外，也趁此機會向母女二人詳細說明各種常見的詐騙手法，提醒她們日後如何辨識與防範。潘姓母女對於警方的及時協助表達感謝。

內埔警分局長江世宏針對此案表示，假賣家詐騙案件層出不窮，詐騙集團會運用各種話術，誘導民眾按照指示操作，最終達到詐取金錢的目的。他呼籲民眾對於任何來路不明的電話、LINE訊息都應提高警覺。

警方提醒，民眾若接獲可疑訊息或電話，應立即撥打110報案專線或165反詐騙專線查證，也可直接前往鄰近派出所尋求協助。切勿輕易提供個人資料或點擊不明連結，以免成為詐騙集團的受害者。

