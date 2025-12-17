網購車用電池裝熱水器竟燒掉房子 他向原廠提告求償147萬...法官這樣判

劉男上蝦皮買車用電池裝熱水器，房子發生火災他提告原廠求償敗訴。示意圖

高雄劉姓男子上網購買車用鉛酸電池，放在住家頂樓做為太陽能熱水器蓄電池，使用1年多後住處發生火警，劉男認為是電池爆炸引發火災，怒告廠商求償147萬餘元。但法院根據火災事故鑑定報告，認為火警起因為電線走火，與電池無關，劉男也無法舉證電池有瑕疵，判他敗訴。

劉男提告指出，他在蝦皮購買一顆全新湯淺210H52鉛酸電池，裝在住家頂樓做為太陽能熱水器設備的蓄電池使用，不料使用1年多後，頂樓竟因該電池充電中引起爆炸起火，害他住家被燒毀，家具家電全都付之一炬。

劉男認為，依電池生產廠商公告，該電池壽命為2至3年，廠商依《消費者保護法》，產品質量、排氣與防爆設計均應符合電池使用壽命，並合乎當時科技或專業水準可合理期待的安全性，但卻發生使用中爆炸起火的意外，要求廠商應賠償他147萬6943元的損失。

廠商則辯稱，劉男並非向公司或經銷商購買該電池，而是自己在蝦皮網站上購買，電池又因燒毀無法判定生產日期及批號，蝦皮賣家也無法提供相關資訊，劉男根本無法舉證電池是否為全新品、是否有保固期間。根據該公司公告的保固契約，若產品於無授權之任何網路通路販售，均不適用產品保固條款，公司當然無法負擔其安全性。

此外，依據高雄市政府消防局火災鑑定報告，該電池並未爆炸起火，火災起於太陽能熱水器下方蓄電池之導線受電弧燒熔所造成，應與電池性能無關，劉男主張不是事實。

橋頭地院審理認為，火災鑑定報告認定起火原因為「熔痕巨觀特徵與導線受電弧燒熔所造成之通電痕相似」所造成，而非「電池爆炸起火」。又該電池為車用電池，而汽車之用電為低伏特之弱電用電，並非一般家庭用電之110或220伏特之高電壓用電，該電池既為車用電池自只能供車用，而不得使用於家用之太陽能設備。劉男既已違反車用電池用途限制，縱使因此發生火災事故，也不得向電池廠商請求賠償，判他敗訴。



