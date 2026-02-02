網購輔具方便又省錢？30項僅2項合規！非法產品、假證照流竄，專家教你4招避雷
網購很方便，但當長輩需要輔具時，便利可能變成風險。從非法產品、假許可證，到售後無門，專家揭露網購輔具可能潛藏的問題，並提出最安全的選購路徑。
「老闆，可以幫我順便修理這個嗎？」又有一位長輩拿著孩子買給他的輔具，到醫療器材行求助。醫材行業者、明陽來村負責人陳達立感嘆：「這樣的情況愈來愈常見，早就不是個案了。」
在台灣，輔具主要按功能區分為11大類，包括個人醫療輔具、個人行動輔具、生活照顧輔具等。其中，有部分的行動輔具被納入「醫療器材」管理範疇，依法必須申請食藥署的醫療器材許可證字號，常見品項包括手杖、拐杖、助行器、輪椅，以及醫療用電動代步車等。
過去，多數人會走進醫療器材行購買輔具；但隨著電商平台興起，愈來愈多人開始改用網購。疫情後，網購消費形式擴大，這股趨勢更為明顯。
上網亂買產品出問題，醫材行被迫成「售後救火隊」
陳達立觀察，上網購買者多半是子女，買給行動不便的長輩使用，卻未必事先評估是否合適。等輔具出了問題，長輩往往第一時間就回到熟悉的醫材行求助。
對店家來說，協助處理售後問題原本是常見服務，「但來源不明的產品，我們不一定找得到相符的零件。更麻煩的是，後續若發生安全風險，很可能變成由我們來承擔。」
他以風險最高的電池為例，合格電動輪椅使用的電池通常都經過安全測試，但店家並沒有能力替來路不明的產品做電池檢測。「客人拜託我幫忙改電池，我絕對、也真的不能碰。」
網購充斥非法輔具，30項產品僅2項合規
事實上，針對民眾網購輔具的狀況，台灣輔具暨長期照護產業發展協會在2025年曾拜會衛福部食藥署，因為網購輔具的風險不再只是「買到不合適的輔具」，還可能「買到非法輔具」，希望能研議相關解決方案。
協會副秘書長余雨軒解釋，電商平台興起之初，多半是平台與品牌商合作，由品牌商在平台上販售產品，「至少賣的東西不會太奇怪，價格落差也不大，非法輔具的問題相對少。」
但現在卻不一樣。隨著跨境電商進入台灣、個人賣家愈來愈多，產品來源開始變得千奇百怪，平台也難以有效管理。非法輔具的情況因此增加，不但常常說不清產地與來源，價格也可能遠低於市價。
余雨軒直接操作跨境電商平台頁面，輸入「電動輪椅」查詢，向記者現場示範平台上約有30項商品在販售，但真正符合規定、可合法販售的僅2項。
跨境電商個人賣家，來路不明商品多
余雨軒指出，有些賣家會用文字規避平台審查，讓輔具產品得以上架；即使被查緝下架，也會換一個帳號或變更產品關鍵字再上架。另有賣家拆解輔具零件、進貨後再自行重組販售，這部分會使得海關在查緝上更為困難。
「這10年來，網路販售非法輔具的問題愈來愈嚴重，」余雨軒也直接點名幾家常見的跨境電商平台，包括淘寶、蝦皮、酷澎、樂天，提醒消費者購買此類輔具產品時務必特別留意。
連許可證都偽造！消費者被蒙在鼓裡、難以自保
更棘手的是，部分賣家甚至會冒用或偽造醫療器材許可證字號，讓民眾誤信產品合法；但現行查詢系統操作門檻高、介面不友善，一般消費者難以自行查證。
余雨軒指出，若要有效遏止非法販售，除了提升查詢便利性、加重罰則，也應將電商平台納入治理，只靠食藥署難以解決問題，必須與數位發展部跨部會合作，才有機會從源頭降低風險。
在資訊不對等的情況下，責任幾乎全落在消費者身上，讓許多照顧者在不知情下承擔了本不該承擔的風險。
為何冒踩雷風險，卻不選醫材行？常見4大原因
不過，為什麼部分民眾第一時間選擇上網購買輔具，而不是去醫療器材行購買？綜合整理專家的說法，大致可歸納為4個關鍵原因：
1. 不了解非法輔具可能帶來安全風險
輔具引發的安全傷害或許相對少見，但不代表風險不存在。以被歸類為醫療器材的氧氣製造機為例，若違規產品宣稱可提供高濃度氧氣、實際卻達不到，消費者可能因此做出錯誤的照顧判斷，進而衍生照護疏失。
違規的電動輪椅也可能暗藏危險，例如未依規定設速度上限（限制每小時10公里以內），或電池未經安全檢測，一旦發生故障或起火，風險不容小覷。另有產品未配置防護的骨盆帶，長輩在使用時可能因姿勢不穩而摔下輪椅。
2. 購買者不是使用者，不知需求、容易買錯
常見情境是子女代買，尤其工作忙碌的家屬最常直接上網選購，卻未必清楚長輩的身體狀況、居家環境與真正需求，結果買回來「能用但不合用」，甚至根本用不上。
3. 影片與宣傳文案看起來很強，實際體驗落差大
網路商品多靠影片與文字帶動購買，但示範者通常是身體功能正常的人，不是中風或癱瘓者；使用環境也可能經過設計與美化，容易讓人誤以為「一定很好推、很好坐」。實際收到後，才發現體感差異很大，甚至幾乎無法使用。
4. 為了解決燃眉之急，覺得手機下單最快
有些家庭是臨時狀況，例如：長輩突然跌倒，或即將出院但家中照顧人力不足等。在時間壓力下，家屬會直覺選擇網購、先買再說，還能立刻比價。但不少人最後仍得回到實體評估，走一趟醫材行試用與調整。
如何購買輔具最安全？這4招把關：實體店家、可信管道、查證心態、專家評估
如何購買輔具最安全？余雨軒建議，若以安全與保障為優先，最好不要只靠網購，仍以到實體店家購買最有保障，除了可現場評估、試用與調整，也通常包含後續保固與維修服務。
若非得網購，他建議優先選擇與品牌商合作的平台，並以知名品牌產品為主。最重要的是確認售後服務管道：如果賣家連保固、維修要找誰都說不清楚，就千萬別買，否則一旦出問題，連受傷或損失要向誰求償都不明確。
他也提醒，只要建立「購買前先查證」的觀念，願意為照顧對象把關品質，自然會去找出性價比最好的選擇，而不是只看價格。「改變挑輔具的心態最重要，一味追求便宜，反而更容易落入陷阱。」
振興醫院物理治療總治療長黃湘茹也提醒，只要牽涉到長輩安全的輔具，都應先讓專家評估後再購買，可透過各縣市政府的輔具中心或合法醫材行協助。「網路上琳琅滿目的輔具產品，很多你以為合用的，都是自己『想像』出來的，一定要花時間去評估。」
余雨軒補充，自長照2.0開始，長輩出院前即可在出院準備與長照評估小組的協助下，向輔具中心申請輔具。由於輔具中心被要求在7天內完成服務並將輔具送到家，整體效率與便利性都比以往高更多。民眾不妨多透過長照管道進行評估與購買，更有保障。
（本文諮詢專家：醫材行業者／明陽來村負責人陳達立、台灣輔具暨長期照護產業發展協會副秘書長余雨軒、振興醫院物理治療總治療長黃湘茹）
