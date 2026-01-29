網購進口快遞「預先委任」制3月全面上路 遭質疑民眾恐多付費、貨物塞車積壓機場

[FTNN新聞網]記者孫偉倫／台北報導

在海外網購或個人進口快遞，現在需要透過關務署APP「預先委任」程序才可收貨，並將在3月起全面實施，遭質疑恐造成貨物塞車積壓在機場，以及每件快遞向收件人收取6元費用，增加成本問題，關務署今（29）日澄清表示，沒有機場積壓貨物及向消費者收費的問題。

財政部關務署將自3月1日起全面實施進口快遞貨物「預先委任」制度，進口人必須在報關前完成委任程序，否則海關將不受理報關，引發航空貨運業者擔憂，法律、系統配套尚未完善恐導致空運通關系統癱瘓。

關務署為防杜民眾遭冒名報關，海關自110年12月起逐步擴大實施「個人進口快遞貨物簡易申報單預先確認委任措施」，由報關業者透過「EZ WAY易利委」APP推播貨物資訊予民眾，經民眾確認與實際購買之貨物相符並完成線上委任後，再由報關業者辦理後續報關程序。

台北市航空貨運承攬公會理事長羅文祥表示，目前以簡訊通知收貨人，待收貨人確認後才能完成報關程序的方式，由於多數貨運航班在半夜抵達，許多收件人可能無法立即回應確認，恐造成大量快遞貨物積壓在機場。他建議應在貨物抵達前，由報關行完成通關手續取得准證。

立委羅智強也質疑財政部，新制度下每件快遞預計向消費者收取6元費用，但業者實際承擔的人力成本估計高達30元，認為讓全民為此買單不合理。他並要求召開公聽會討論。

關務署今日回應指出，目前多數業者均係於境外完成推播確認後始發貨來臺，通關實務運作順暢，因此所謂到貨始發送通知一事，尚與實情不符；另經評估全面實施預先委任後，縱有少數業者未能於境外完成推播確認即發貨來臺，導致貨物無法順利通關，現行倉容亦可負荷，應無報載所稱可能癱瘓空運通關一事。

至於費用問題，關務署也澄清，「EZ WAY易利委」APP係由關貿網路股份有限公司因應107年海關法規鬆綁，放寬進口快遞簡易申報之紙本報關委任得以線上辦理，而自行建置與維護之加值服務系統，以提供報關業者與進口人辦理線上委任服務，該項服務之收費基準向依商業模式由關貿公司與業者自行協調訂定，其收費對象為報關業者，並非一般民眾，未有報載所稱全民買單情事。

關務署表示，相關措施實施迄今已逾4年，期間海關進行多次宣導，多數業者及民眾均已熟悉相關作業模式，截至114年11月30日止，已有超過300萬民眾加入預先委任，報單採用預先委任比率已逾8成，全面實施時機已成熟，因此修正入法，並訂自今年3月1日起全面實施。

關務署最後表示，預先委任除可防杜民眾遭冒名報關外，亦可避免報關業者未取具委任授權而遭大量裁罰，各界均建議海關儘速積極推動，惟考量部分業者對於海關實施預先委任及關貿公司收費有不同建議，為利政策順利推行，該署已訂於本年2月5日邀集業者公會及關貿公司召開修法說明會，就本次修法重點、相關配套措施及業者收費等議題進行充分說明及完整溝通，以利儘速全面實施預先委任，落實民眾權益保障。

