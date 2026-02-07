網購郵件藏詐騙！他配合「客服」指示 慘賠近10萬元

詐騙集團手法再升級，內政部警政署「165打詐儀錶板」日前公布案例指出，詐騙集團透過電子郵件偽裝成網購通知行騙，並傳送一個連結要求寄出提款卡和密碼，一位民眾信以為真，損失近10萬元。

民眾收到一封Email指他有筆網購未付款，他聯絡客服後10萬元被騙光 。（示意圖／取自pexels）

這名受害者表示，當時看到信件內容提到「購物訂單待確認」，擔心自己網購時下錯單，便打開郵件並撥打上面提供的客服電話。電話那頭的「客服人員」告知，他有個包裹待簽收，需支付1萬6682元，若逾期未確認將視為棄單，賣家會要求賠償並可能追究法律責任。

當受害者表示訂單有誤後，對方話鋒一轉，改稱是他的個資遭到外洩，並傳送一個連結要求盡快聯繫處理。不久後，一名女子來電自稱是金管會的林小姐，核對完受害者身分後，以嚴厲口吻表示事態嚴重，威脅若不配合將凍結帳戶，甚至可能被控告詐欺罪。

因為對方準確說出個人資料，受害者信以為真，按照指示把提款卡和密碼寄出。等到發現無法再聯絡上對方時，帳戶內將近10萬元已被提領，這才驚覺遭到詐騙。

警方呼籲，民眾收到任何電子郵件都應先確認寄件者資訊與內容真實性，遇到可疑郵件切勿輕信，可撥打165專線或向相關單位查證。警方特別強調，政府機關絕不會與網購平台合作協助轉接電話，凡是有此情況必定是詐騙。

