網購醫療器材恐挨罰200萬！隱形眼鏡、棉花棒別亂買

喜愛海外網購的民眾應提高警覺，若不清楚法規規範，即便是看似普通的小物也可能違法。南投縣政府衛生局近日公布，今年已有5起境外違規購買醫療器材案件，總裁罰金額約30萬元，違規物品包含醫用棉花棒、隱形眼鏡、保險套與驗孕棒等，並已全數依法銷毀。

南投縣衛生局指出，醫用棉花棒並非一般生活用品，而是被歸類為醫療器材。依規定，若為個人自用，每人每次自境外購買限半年一次，數量不得超過200支，相當於每日約可使用1支。超過規定數量者，需向衛福部食藥署提出專案申請，否則將被視為違法輸入，依法可處6萬至200萬元罰鍰。

衛生局提醒，醫療器材涉及滅菌、材質與安全檢驗等程序，不可輕忽。例如近年常見透過網路或社群平台團購醫材行為，若未取得合法許可，可能觸犯《醫療器材管理法》，一旦意圖轉售或供應他人，最重可處三年以下有期徒刑，並得併科最高1,000萬元罰金。

其他常見違規項目還包括日拋隱形眼鏡與保險套，均須遵守數量與品項限制。以隱形眼鏡為例，限購單一品牌、兩種度數內，每度數不超過60片；保險套則總量不得超過60個。至於驗孕棒，雖屬非處方藥品，但單一品項不得超過12瓶（盒），總數則不得逾36瓶（或盒、罐、支、包）。

南投縣衛生局強調，現行法令不僅針對業者，同樣適用於一般消費者。由於無照販售醫材的行為日益隱密，當局將持續加強監控私密社團、匿名帳號與境外包裹來源，一經查獲違規輸入醫療器材，將依法嚴懲。

